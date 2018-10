Primer tropiezo granota

El conjunto valenciano sale derrotado de su feudo en esta segunda jornada de LaLiga Santander tras perder por 1-2 ante el Celta de Vigo. Un encuentro que se ponía cuesta arriba muy rápidamente, en el minuto 9 conseguía adelantarse en el marcador el Celta gracias a un tanto de Pione Sisto. En el 35 el Celta haría el 0-2 gracias a Máxi Gómez. Un Levante UD que salió mejor en la segunda mitad y pudo recortar distancias tras un tanto de penalti de Morales, pero no sirvió para sacar ningún punto del Ciutat de València.

El Levante UD llegaba motivado a este encuentro tras haber goleado en la primera jornada de LaLiga Santander al Real Betis Balompié por 0-3 en tierras andaluzas. Minutos antes del partido ante el Celta se podía observar como la gente estaba con gran entusiasmo con su equipo, creyendo que esta temporada pueden lograr algo grande.

Paco López sacaba prácticamente el mismo once que la jornada anterior ante el Real Betis en el Benito Villamarín. El único cambio era que entraba en el once Róber Pier por Chema, por lo demás eran los mismos hombres que consiguieron golear en la primera jornada. Respecto al once del Celta, exactamente los mismos once protagonistas de la última jornada que se enfrentaron ante el RCD Espanyol, encuentro que acabó en tablas a uno.

El encuentro empezaba de la peor manera posible para el conjunto de Paco López, se adelantaba el conjunto celeste a los nueve minutos de juego tras un magnifico gol de Pione Sisto, un córner que saca el conjunto visitante que parecía quedarse en nada pero el danés se anticipó como un rayo, llega hasta la linea de fondo y fusila a Oier. Un Celta que estaba muy bien plantado en el terreno de juego y con las ideas muy claras, anotaría el segundo tanto en el minuto 35 tras un contraataque conducido por Pione Sisto que da un gran pase a Máxi Gómez y el uruguayo bate al guardameta granota. Finalizaba la primera mitad con este 0-2 en contra para los de Paco López, un Levante que tenía que cambiar muchas cosas si quería remontar el encuentro.

Paco López movia ficha al inicio de la segunda mitad, se retiraba Doukouré y entraba una de las nuevas incorporaciones de este mercado de fichajes, Prcic. Una segunda mitad que comenzaba con una ocasión clarísima para los locales, un magnifico pase de Morales a Roger pero este mandaba el esférico por arriba del travesaño. Se observaba otro Levante en comparación al de la primera mitad, con las ideas claras y acorralando a sus visitantes.

En el minuto 58, Paco López realizaba el segundo cambio, retiraba a Jason y metía en el terreno de juego a otra nueva incorporación, Dwamena. Mientras que el Celta realizaba su primer cambio, entraba Boufal por la estrella del equipo celeste, Iago Aspas. En el 68 llegaría una doble oportunidad muy clara para los visitantes, primero un libre directo de Pione Sisto que estrella esférico contra la cruceta y después el rechace le cae a Araujo que remata la cabeza y entre Oier y el palo evitaban el tercer tanto de los gallegos. El Levante que veía que se le escapaba el encuentro realizaría el último cambio, entraba Rochina por Bardhi.

En el minuto 77 el colegiado señalaba penalti favorable al Levante, penalti que transformaría el comandante Morales y recortaba distancias en el marcador. Un Levante UD que buscaba a la desesperada el tanto del empate, pero este finalmente no llegó y el conjunto valenciano caía en la segunda jornada de LaLiga.

El siguiente encuentro de los granotas será el próximo domingo a las 12:00 en el Ciuat de València ante su máximo rival, el Valencia CF. Un partido en el que se juegan mucho más que tres puntos.