Hernán Santana: "Cuando el Sporting juega en casa tenemos un jugador más"

Para Hernán ayer no fue un día más. En el día de su cumpleaños se estreno en las redes en lo que va de la 18/19 y pudo abrir el marcador en un partido que tuvo al Sporting como dominador:

"La verdad que va a ser un día que me va a quedar en el recuerdo por mucho tiempo, mi primer cumpleaños lejos de casa pero que mejor regalo que tener la posibilidad de disfrutar un partido en El Molinón. Hicimos un buen papel y pude ayudar al equipo con ese gol."



Con respecto a la idea del equipo dijo: "Se vieron cosas de lo que pretende hacer este equipo durante la temporada. Sobre todo en casa. Un equipo intenso, que presiona bastante arriba. Nos quedamos con eso."



El volante canario habló de su estado individual, Hernán cuenta con un lugar en el '11' titular de Baraja y bien lo está aprovechando. Tiene competidores como Nacho Méndez y André Sousa pero en los dos partidos ligueros le tocó ir de arranque y los que rotaron fueron sus compañeros: "En lo personal bastante bien, contando con la confianza del entrenador. A cualquier jugador le viene bien eso y yo tengo que devolver esa confianza con trabajo y entrega en el campo. La temporada es larga y mi intención es seguir teniendo minutos."



"La competencia es buena siempre y cuando sea sana, si hay que recalcar algo de este equipo es el vestuario. Es un vestuario sano, un grupo unido, vamos todos a una y eso es importante para lograr los objetivos", respondió Hernán cuando le consultaron por la competencia interna en el plantel.

La afición

"Lo que transmitieron en la pretemporada era que tenían ganas de que esto empezara, de volver a El Molinón a disfrutar del equipo. Ayer se vio el ambiente que todos esperábamos. Al final, cuando el Sporting juega en casa juega con un jugador más y ayer se noto. La afición del Sporting es muy agradecida, premia el trabajo y el sacrificio. Está con los jugadores a muerte y eso se agradece muchísimo."

No fue Hernán el único en deshacerse en halagos para con la mareona. El propio Rubén Baraja se encargó de aclararlo en su cuenta de Twitter. "Vaya ambientazo en El Molinón! Aún sabiéndolo, me maravilla cada vez mas", escribió el mister.



Mantenerse y ser regulares en la segunda división es realmente difícil. Acumular una racha de resultados positivos no se da a menudo y Hernán lo sabe. "Esta dinámica es positiva, hay que alargarla lo máximo posible. Ahora viene otro partido en casa donde tenemos que seguir siendo un equipo solido. Este año han habido muchos cambios, muchas incorporaciones nuevas. Gente de afuera que no conocía la liga y estamos intentando que todos se adapten lo antes posible. La temporada va a estar muy difícil, donde quizás, con respecto a años anteriores la parte de arriba va a estar muy complicada. Nosotros debemos ir partido a partido, que nada nos saque de nuestro camino porque va a ser un camino largo y difícil. El equipo esta con ganas de conseguir cosas importantes."



Con respecto al próximo rival y finalizando la conferencia dijo: "El Extremadura es un recién ascendido pero no hay que desprestigiarlo ni mucho menos. Van a venir a hacer su trabajo. En los dos partidos que jugaron sacaron un empate al Oviedo y se la pusieron difícil al Depor así que será un partido complicado."