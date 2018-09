Un Extremadura competitivo y 'duro de rorer'

Primera vez en la historia en la que Extremadura UD y Sporting de Gijón cruzan sus caminos. También será la primera ocasión en la que el conjunto de Almendralejo visite El Molinón-Enrique Castro, 'Quini'.

Tras el histórico ascenso a LaLiga123 conseguido la pasada campaña, los extremeños comienzan a dar sus primeros pasos en la categoría de plata del fútbol español. No está siendo fácil. El calendario les ha obligado a visitar el Carlos Tartiere en la primera jornada, a recibir al Deportivo de la Coruña en la segunda, y ahora a visitar de nuevo un estadio complicado como El Molinón.

A pesar de no tener un juego muy vistoso, los de Juan Sabas han demostrado ser muy competitivos, conformando un bloque 'duro de roer'. Y es que el técnico madrileño es un motivador nato. Puede no contar con la mejor plantilla, pero sabe manejar muy bien a sus jugadores, sacando lo mejor de cada uno de llos. Es todo un ídolo en el Francisco de la Hera. Llegó al club hace dos temporadas. En la primera de ellas llegó para tratar de solucionar la difícil situación en la que se encontraba el equipo, logrando una salvación in extremis. Tras ese logro, decidió ir más allá, consiguiendo un ascenso con el que, 15 años después, un club de la región extremeña volverá a militar en el fútbol profesional.

Volviendo al presente, el Extremadura UD visita El Molinón con un único y valioso punto en su casillero. Logró empatar en el Carlos Tartiere, con el gol de un viejo conocido en Mareo, Alex Barrera. El de Viella logró culminar una buena jugada a balón parado, con el que su equipo logró el primer punto de la temporada.

No le fué tan bien en el segundo encuentro, en el que el Deportivo de la Coruña logró invadir el Farncisco de la Hera gracias a un único tanto de Quique.

En ambos partido utilizó un sistema muy similar, con tan solo una variación de una alineacióna otra. Con un 4-2-3-1, los extremeños consiguen una solidez defensiva gracias a ese doble pivote. Es cierto que se encuentran con más dificultados a la hora de generar peligro. Para ello trata de explotar uno de sus puntos fuertes, el cual se encuentra en el balón parado, a través del que llegó precisamente el único tanto que han anotado hasta el momento.