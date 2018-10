Pena máxima para el Llanera en El Entrego

Cerraba la jornada en el Nuevo Nalón el que podía ser sin ningún tipo de dudas, el partido de la jornada, de esta primera jornada. Se citaban en la localidad entreguina dos de los conjuntos llamados a dar un paso adelante esta campaña. Tanto L'Entregu como Llanera, con sus pilares renovados y fichajes de nivel, deben estar arriba.

El partido tuvo más emoción que fútbol, típica primera fecha del campeonato. Control, no perder y contacto, mucho contacto. Tuvo trabajo el debutante Álvarez Jiménez, que, como suele pasar, no dejó contento a ninguno.

Llegaban los de Marcos Suárez con un carrusel de bajas, sobre todo en la parcela defensiva, que hizo al técnico entreguín colocar a Javi, recién llegado del equipo juvenil, como responsable del carril zurdo. Y que partidazo del chaval. Jose, Sergio, Nuño, Borja Granda y Diego Quintana no estaban en condiciones, por sanciones y lesiones, de entrar en el equipo. Casi nada. Por su parte, el Llanera llegaba con la artillería a punto, con los fichajes preparados. Los Quero, Matías, Dudi, Noel Alonso o Dani Borreguero dispuestos a plasmar en el campo las altas expectativas puestas en los de José Luis Rodríguez.

El primer acercamiento del partido fue para el Llanera, en un disparo de Plaza que se fue fuera. La respuesta rojiblanca fue para Marcos Iglesias, con un derechazo que se fue muy alto. Volvió como siempre el 9 a fajarse con toda la defensa visitante durante los noventa minutos. El propio Marcos Iglesias tuvo la más clara del primer acto, cuando este ya agonizaba, con un zurriagazo que enganchó el punta pero que Alejandro envió a córner con una gran intervención. Poco más que rascar en una primera parte con poco fútbol y mucho contacto.

La segunda tuvo poco, poquito más, pero si ocasiones claras, polémica, y el gol. La primera de este periodo fue más que clara, y fue para el Llanera. Balón entre líneas para Matías que se quedó sólo ante Alberto, pero esta vez fue el meta el que le ganó la partida al futbolista langreano, que cuajó un buen partido. Se fue al limbo la opción para los hoy blanquinegros, y no sería la última, ya que poco después otra gran acción de Matías que terminó con pase de la muerte para que Quero, cuando lo más complicado era echarla fuera sí, la echó fuera. Dicen que el que perdona lo paga, y el Llanera pagaría de la forma más cruel. Llegó la primera polémica con un derribo sobre Imanol que parecía penalti, pero que el trencilla gijonés sacó fuera del área.

Cuando ya agonizaba el partido, otra vez el Llanera, esta vez en las botas de Novoa, pudo ganar el partido, pero el disparo cruzado lo sacó abajo Alberto. Y en el noventa y dos, el lío. Acción de Imanol con Dudi dentro del área, el avilesino se fue al suelo y el colegiado no dudó, penalti. No daban crédito los futbolistas visitantes. El penalti pareció, cuanto menos dudoso, muy dudoso. Lanzó Riki, y el 10 no perdonó, engañó a Alejandro y puso el delirio en el Nuevo Nalón.

Al final, tres puntos de oro para un L'Entregu que arranca con victoria, con numerosísimas bajas y ante un equipo que estará arriba. Los de Marcos jugarán el sábado ante el Madalena de Morcín. Por su parte, los pupilos de José Luis Rodríguez recibirán en el Pepe Quimarán al Llanes, en otro gran partido.