Empezó la liga y saltó la sorpresa

Volvió la liga en el grupo noveno de la tercera división y lo hizo por todo lo alto, todos los favoritos a luchar por los playoff de ascenso ganaron excepto el Linares Deportivo que jugó en duelo directo contra el Real Jaén y tan solo hubo una sorpresa, la de la victoria del un recién ascendido como el Torreperogil ante el Torredonjimeno.

Antequera 2 - 0 C.D. Rincón

Fue el partido que inauguró la liga 2018/2019 y no defraudó para nada. Jugaban dos equipos que se conocían muy bien y eso se reflejo en el campo sobre todo en los primeros 45 minutos donde hubo varias ocasiones para ambos equipos pero no se aprovecharon llegando al descanso con empate a cero.

En el segundo tiempo el equipo de Jose Jesús Aybar salió más enchufado que el Rincón y en el minuto 50 Javi del Moral iba a poner por delante en el marcador al conjunto antequerano. El Rincón buscó la igualada pero el Antequera no se echó para atrás y buscó la sentencia que llegó 15 minutos después en el 65 por medio de Iván Aguilar que puso el dos cero definitivo con el que se llegó al final de los 90 minutos. Primero tres puntos para el Antequera en la lucha por los playoff de ascenso.

Alhaurín de la Torre 1 - 2 Vélez C.F.

El segundo partido que se vio el sábado tampoco defraudó ya que el recién ascendido, Alhaurín de la Torre le pudo las cosas muy complicadas al Vélez. En el primer tiempo el Vélez fue muy superior al Alhaurín de la Torre y muestra de esa superioridad llegó el primer gol del conjunto visitante en el minuto 39 por medio de Vergara llegando al descanso con cero a uno a favor del Vélez.

En el segundo tiempo se igualaron las cosas ya que el Vélez le sobró confianza y el Alhaurín aprovecho esa confianza para darle más de un susto al Vélez. En el minuto 82 llegó la alegría al equipo local con el gol de Enrique Morales que puso el empate a uno en el marcador. Pero poco les duró la alegría al conjunto local ya que en el minuto 85 Antonio José marcó el definitivo uno a dos dándole los tres primeros puntos de la temporada al Vélez C.F.

Pol. Almería 0 - 1 Huétor Tájar

Tras la marcha de varios jugadores y del cuerpo técnico del Huétor Tájar y después de la mala pretemporada del conjunto granota el debut de Rafael Morales en liga le dan respiro para controlar la lluvia de críticas que estaba recibiendo el equipo. El gol llegó en el minuto 35 por medio de Esteban Ruiz. El marcador ya no se volvió a mover dándole los tres puntos al equipo visitante ante un Pol. Almería que pagó la novatada.

El Palo 2 - 0 Martos C.D.

El Palo uno de los grandes candidatos para luchar por los playoff de ascenso se llevó los primeros tres puntos ante un Martos en tiempo de formación tras el cambio no solo de entrenador y jugadores sino también de directiva. El Martos plantó cara durante todo el partido al Palo que veía como iban pasando los minutos y no daban con el gol. Tuvieron que esperar a los últimos once minutos para poder batir al guardameta marteño. En el minuto 79 Caturla inauguró el marcador para el conjunto local y Juanillo en el minuto 89 puso el definitivo dos a cero para el conjunto local.

Real Jaén 1 - 0 Linares Deportivo

Sin duda alguna el gran partido de la jornada el derbi jiennense entre dos rivales que se habían enfrentado hace 20 días en el mismo escenario quedando como ganador el conjunto linarense por dos a cuatro pero estaba claro que este partido no iba a ser igual ya que el equipo local iba a buscar venganza y así fue, en el minuto 75 Juanca (ex del Torredonjimeno) puso el único y definitivo uno a cero para la euforia de la afición local.

U.D. San Pedro 0 - 0 Guadix C.F.

El único empate que se dio en la primera jornada en el grupo noveno de tercera división fue este San Pedro cero Guadix cero. Partido muy igualado por ambos equipos donde les pudo más el miedo a recibir gol y perder puntos que en irse al ataque y buscar el gol.

C.F. Motril 2 - 0 Atarfe Industrial

El equipo motrileño salió desde el minuto cero a por el partido en el derbi granadino y no paró de buscar la portería rival una y otra vez. En el minuto 36 Eric Same iba a adelantar al conjunto motrileño llegando al descanso con uno a cero a favor del equipo local.

Al inicio de la segunda parte poco cambió la cosa y prueba de eso fue que en el minuto 48 de nuevo Eric Same marcó el segundo y definitivo gol para el Motril que supo mantener la portería a cero y desbaratar las pocas ocasiones de las que dispuso el Atarfe.

C.D. Huétor Vega 0 - 2 Atl. Mancha Real

Otro de los grandes candidatos a luchar por uno de los cuatro puestos de ascenso es el Mancha Real que se deshizo fácil de su rival. En el minuto 35 Manuel Castillo iba a poner el cero a uno a favor del conjunto visitante llegando al descanso con cero a uno.

En el segundo tiempo fue un monologo del Mancha Real que vio como el partido se le puso de cara en el minuto 57 por mediación de Manuel Garrido poniendo el definitivo cero a dos para el conjunto visitante.

J. Torremolinos 2 - 0 Alhaurino

Gran partido del Torremolinos que busca esta temporada quedar en puesto más tranquilos que la pasada temporada y que mejor oportunidad de alejarse de los puestos de descenso que enfrentarse a un rival directo como el recién ascendido Alhaurino ante su afición. Y pronto llegaría la alegría al conjunto malagueño que vio como en el minuto 19 Jose Miguel anotaría el uno a cero a favor del equipo local llegando al descanso con ese marcador.

El conjunto local no se conformó con ese gol y salió en busca de la sentencia que llegó de nuevo por mediación de Jose Miguel en el minuto 61 dándole los tres primeros puntos al Torremolinos ante su afición y tomando distancia con los rivales que apriori estarán luchando por no descender.

C.D. Torreperogil 2 - 1 U.D. Torredonjimeno

Sin duda alguna la sorpresa de la jornada se vio en el otro derbi de la provincia jiennense entre un recién ascendido, el Torreperogil, y el equipo revelación de la pasada temporada, el Torredonjimeno. La verdad que en el equipo local salió muy motivado ya que debutaban en casa ante su afición y prueba de esa motivación llego el gol de Ágel Gómez en el minuto 36 dándole la ventaja al equipo local al descanso.

En la reanudación el conjunto entrenado por Manuel Chumilla salió en busca de la igualada y lo consiguió muy pronto, concretamente en el minuto 47 por mediación de David Romero. Pero el Torreperogil no se iba a conformar con el empate y más jugando ante su afición. En el minuto 75 Javier Quesada puso el definitivo dos a uno a favor del equipo local llegando la locura en el campo Municipal de Torreperogil que vieron como su retorno a la tercera división empezó con muy buen pie.