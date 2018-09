El debate: ¿Ilusiona la actual plantilla del Cádiz CF?

Con la temporada empezada y a dos días del cierre del mercado veraniego de fichajes, en VAVEL nos hacemos la siguiente pregunta: ¿ilusiona la actual plantilla del Cádiz CF?. Lo que si parece estar claro es que existe variedad de respuestas.

Por un lado están los aficionados a los que sí ilusiona, estos son algunos de los argumentos: continuidad del entrenador, retener a los jugadores más importantes y fichajes que ilusionan. Pero por el otro lado están aquellos que suspenden la plantilla a esta altura de la competición, con los siguientes motivos: aguantar a jugadores que no han rendido bien, falta de un delantero que anota goles, y pocas alternativas en diferentes posiciones.

La plantilla sí ilusiona (Jesús Caramés)

Tras una gran temporada, aunque con final agridulce por quedarse fuera de playoff en la última jornada, el Cádiz CF arranca una nueva temporada con varias novedades, tanto positivas como negativas.

En primer lugar, el Cádiz CF ha alcanzado un estado de confort como club, teniendo la estabilidad necesaria para un club histórico como el gaditano. Tras unos años vagando por la categoría de bronce del fútbol español, el equipo amarillo por fin está asentado en la Liga 1|2|3, algo que otorga una tranquilidad esencial, tanto para directiva como aficionados.

Para continuar, y uno de los temas más importantes, es la importancia del líder del equipo. El Cádiz CF ha encontrado un estilo y unas ideas de juegos que interpretan a la perfección. El líder del grupo, como no podía ser otro, es el entrenador, Álvaro Cervera.

El técnico que arribó a la Tacita de Plata en abril de 2016 ha instaurado una filosofía de juego que los jugadores están dispuestos a cumplir hasta el final. Se trata de un planteamiento que muchos tildan de defensivo pero que le ha servido para ascender al equipo y llegar al playoff en su primera temporada en Segunda División.

A pesar de no alcanzar la promoción de ascenso en la pasada campaña, el trabajo de Cervera es excepcional. El Cádiz CF es uno de los equipos más difíciles de derrotar en la categoría, creando un fortín en el Estadio Ramón de Carranza, donde el Cádiz solo perdió un partido la temporada pasada. De igual modo, ha sido el equipo menos goleado en la temporada 2017 – 2018, algo que habla muy bien de la mano de Cervera al frente del equipo.

También cabe destacar a la plantilla, una de las más completas de la categoría, con jugadores contrastados y veteranos y otros jugadores jóvenes y canteranos que aportan esa frescura necesaria. Jugadores como Cifuentes, Servando, Garrido, José Mari, Álex o Salvi están llamados a ser los líderes de este equipo, por su veteranía y su buen hacer dentro del campo.

Tampoco debemos olvidar la cantera, que este curso viene pisando fuerte como ha demostrado el filial amarillo, que se ha quedado a un solo paso de ascender a Segunda División B. Ya en el primer equipo se encuentran David Gil y Manu Vallejo. En los dos primeros partidos de temporada, el chiclanero se ha hecho con el puesto de titular en el extremo izquierdo y ha sorprendido a todos gratamente por su desparpajo y atrevimiento.

Por último, y por ello no menos importante, la afición. Esa que no ha abandonado a su equipo cuando vivía sus peores horas. Esa que se ha recorrido los campos de Segunda B arropando a su equipo. Esa que llena todos los domingos el Estadio Ramón de Carranza y que hace que el equipo juegue con doce. Esa afición es el Cádiz CF y siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas.

Once inicial. Foto: LaLiga 123

Con este Cádiz se va a sufrir mucho esta temporada (Pedro Aido)

Nada más terminar la temporada pasada, muchos aficionados cadistas desearon que empezara la nueva campaña de abonados para renovar su abono, con el único fin de acompañar al equipo de su ciudad allá donde fuese y sin importar contra quien jugase.

Cada día que pasaba se iba conociendo la configuración de la plantilla cadista para la nueva temporada: renovación, fichajes y salidas.

La plantilla gaditana conserva el bloque de jugadores de la temporada, ejecutando la opción de renovación en mucho casos. Es decir, el Cádiz aún cuenta con jugadores como: Alberto Cifuentes, Javier Carpio, Brian Oliván, Iván Kecojevic, Rober Correa, Servando Sánchez, Marcos Mauro, Jon Ander Garrido, José Mari, Salvi Sánchez, Álex Fernández, Alberto Perea, Dani Romera y Jose Ángel Carrillo.

Un bloque donde los amarillos siguen manteniendo las dudas en varias posiciones, como la de los dos laterales (donde defender brilla por su ausencia), en el mediocentro siguen sin un sustituto fiable para los que juegan en esta posición, y la delantera (a día de hoy no hay en plantilla un jugador que te asegure que meta goles).

En fichajes los movimientos que ha realizado el club amarillo no termina por tranquilizar del todo a la afición cadista: los laterales David Carmona y Matos, dos jugadores que proceden del descendido Sevilla Atlético; Agra, portugués que pertenece al Benfica FC de su país, la temporada pasada estuvo jugando en el Granada CF pero no jugo mucho ni brillo; Karim Azamoum, jugador que procede de Troyes de Ligue 1 francés, lo que va de Liga sólo ha jugado seis minutos en la primera jornada; Juan Hernandez, pertenece al Celta B, juega en la posición de extremo zurdo, no termina de despegar; Aketxe, único jugador que a la afición cadista parece ser que le ha alegrado, especialista lazando faltas; y Mario Barco, viene desde el CD Lugo, en toda la temporada pasada ha anotado cinco goles.

Y en el apartado de salidas, muchos aficionados se han llevado las manos a la cabeza para lamentar la marcha de un jugador. Lucas Bijker, que sale a la liga holandesa; Moha Trahoré cedido; Jona Mejías, jugará en el CD Lugo; David Barral, no renueva con el Cádiz, se fue a Japón; Eugeni, finalizó el contrato de cesión, juega en Albacete BP; Rubén Yañez, acabó su contrato de cesión, vuelve al Getafe CF; Álvaro García, traspasado al Rayo Vallecano de Primera División.

En el Trofeo Carranza, primer partido que se ha celebrado en el estadio Ramón de Carranza, jugando ante la Unión Deportiva Las Palmas, la plantilla cadista no terminó de gustar ante su afición. Viéndose, además con gravedad y carencias en las distintas posiciones. En este partido, unas de las novedades fue la titularidad del segundo portero David Gil, se le vio que la portería cadista no podría estar en mano de un canterano joven e inexperto. Otro canterano en estrenar titularidad fue Manu Vallejo, aunque no consiguio anotar un gol fue bien visto por las gradas y aplaudido.