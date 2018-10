Manu Vallejo: "Lo estoy llevando todo con mucha normalidad"

El chiclanero Manu Vallejo era el encargado de atender a los medios de comunicación en El Rosal después del entrenamiento matutino, habiendo renovado su contrato como jugador de la primera plantilla se mostraba algo nervioso ante los micrófonos pero no en el terreno de juego: “Si te digo la verdad, estoy más nervioso aquí que el día del Almería. Lo he hablado con los compañeros, estaba totalmente tranquilo. Los compañeros y el míster me han dado su total confianza y al salir al campo no noté esos nervios del debut que tengo aquí”, comentaba con una sonrisa.

Le preguntaron sobre qué había cambiado desde que forma parte del primer equipo y contestaba: “Creo que no he cambiado nada, tampoco tengo por qué hacerlo. Mi vida sigue siendo la misma. Ya te digo que no tengo por qué cambiar, tanto en el campo como fuera creo que lo estoy llevando como algo normal y creo que al final eso me puede ayudar a ser mejor futbolista y a ser también mejor persona”.

También era cuestionado sobre su posición en el campo y las cualidades que cree debe demostrar sobre el terreno de juego: “Creo que por la posición en la que juego debo ser un jugador descarado, el juego del Cádiz ya lo conocemos pero en tres cuartos de campo hacia delante si no eres descarado al final no vales para nada”.

Entrando ya en el partido que se aproxima el fin de semana ante el Oviedo: “A mí me tocó sufrir el no ascenso del equipo estando en la cantera, fui a Carranza a ver el partido y la verdad que siempre tienes la cosita de haber visto esa eliminatoria y tener ese ánimo de revancha. Al final tienes ganas de derrotar a todos pero a un equipo que te ha visto no ascender y estando tú en la grada pues aun tienes más ganas de vencerle”.