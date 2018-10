Quini y Puertas se reivindican

Quini, lateral derecho cordobés del Granada CF, y Antonio Puertas, mediocentro ofensivo natural de Benahadux, fueron fichados en el anterior mercado veraniego de fichajes bajo la supervisión de José Luis Oltra y el por aquel entonces director deportivo, Manolo Salvador. En su primera campaña en el Granada CF ninguno de los dos fue titular fijo en los onces presentados por los tres inquilinos del banquillo nazarí en la temporada 2017-2018. Quini disputó tan solo 15 partidos y Puertas 19 de las 42 jornadas totales, por lo que ambos no participaron ni en la mitad de las jornadas. Sin embargo, en la temporada recién comenzada, el entrenador Diego Martínez y las complicaciones que se están encontrando con el límite salarial sumado a una mejor versión de los dos futbolistas tiene como resultado la mayor participación de los dos jugadores nombrados.

Conocida es la petición de Diego Martínez de traer un defensa central más que complemente a los tres centrales que ya existen en la plantilla del Granada pero, ante la dificultad encontrada con la inscripción de jugadores por el limite salarial, Víctor Díaz ha dejado su puesto en el lateral derecho para convertirse, de momento, en la pareja de Germán en el centro de la zaga. Este movimiento es el que ha hecho que Quini sea el titular en el lateral derecho.

Si al finalizar el mercado de fichajes este viernes no se le ha dado salida a Raúl Baena, son diversas las opciones que se pueden tomar al respecto. Si Baena abandona la disciplina nazarí pero no llega otro central, Quini alargaría esta titularidad puesto que Víctor Díaz está ofreciendo un buen nivel en estos dos partidos. Si se produjera la llegada del cuarto central, el lateral sevillano con probabilidad volvería a su lateral y, si por el contrario Baena se queda y no se ficha a ningún central, quizás el de Torrox actúe de central, puesto que ya ha probado en ese puesto en pretemporada.

Antonio Puertas, por su parte, tiene la titularidad más garantizada. Si la llegada de otro zaguero se antoja complicada, en la zona de ataque parece que no se va a poder hacer ninguna incorporación más, por lo que entre Vadillo, Fede Vico, Pozo y Puertas se alternarán en las posiciones detrás del ariete.

Quedan tan solo 48 horas para el cierre de mercado en las que poco o nada va a cambiar el plantel. Lo que si está claro es que tanto Quini como Puertas van a tener más a oportunidades de reivindicarse que la campaña anterior. De ellos depende que así sea.