Lunin, nuevo portero del CD Leganés

Hasta cinco porteros acumulaba el Real Madrid en sus filas. Al trío de la pasada campaña formado por Keylor Navas, Kiko Casilla y Luca Zidane se le sumaron dos guardametas más. Fueron el caso de Thibaut Courtois, y del propio Andryi Lunin. Frente a este 'overbooking' en la portería, el club blanco se vio en la obligación de dar salida a alguno de ellos y ha empezado por Lunin, quien jugará esta campaña cedido en el CD Leganés.

Los datos de la operación son simples. El ucraniano llega a Butarque sin ninguna opción de compra. El conjunto que dirige Julen Lopetegui pagó por él más de ocho millones de euros, y cuatro en variables. Es un portero prometedor con un gran futuro por delante y piensan que será importante en el día de mañana. De ahí, lo de su negación frente a una opción de compra. Por lo tanto, salvo sorpresa mayúscula, estará esta temporada, y se volverá de nuevo rumbo a Concha Espina.

Además, no tiene ficha del primer equipo. Ocupará plaza sub-23 por lo que jugará con un dorsal atípico, el '99'. Elegido, muy probablemente, por ser el año en el que nació el joven guardameta. Lo hizo en Krasnohrad, Ucrania, el 11 de febrero de 1999. Tiene clausula del miedo por lo que no podrá jugar contra el Real Madrid, justamente partido de este fin de semana liguero. Cada vez que se midan 'pepineros' y 'merengues', Lunin no podrá estar en la convocatoria.

Tres porteros de nivel

Se abre ahora el debate en la portería. El CD Leganés tiene tres metas que perfectamente pueden ser titulares, y quieren luchar por ello. Cuéllar, Lunin y Serantes. En el caso de Iván parecía durante todo el verano que se iba a ir, pero de momento cuenta con la confianza de Pellegrino y aun su marcha no se ha efectuado. Quedan pocos días para el cierre del mercado y todo puede pasar. Serantes seguro que no se moverá y queda la opción de Lunin, quien está por ver si viene para lucharlo todo y adueñarse de LaLiga Santander, o por el contrario queda relegado a un segundo plano jugando la Copa del Rey.