Unos posibles rivales clásicos y poderosos en el Bombo 2

Arranca una nueva edición de la Champions League con un obligado favorito que ha logrado ganar el trofeo sin oposición alguna desde 2016 hasta 2018. El Real Madrid ahora de Lopetegui quiere seguir su idilio europeo, pero antes conocerá cuáles serán sus primeros rivales en la fase de grupos. Entre ellos, pueden estar unos viejos conocidos y unos típicos grandes de la competición.

Así, después del 1, el bombo 2 es el que contiene a los más poderosos conjuntos con ingleses e italianos, sobre todo. Mientras, en el bombo 3 se encuentran otros equipos duros de roer pero menos fuertes, en principio, y en el bombo 4 están ubicados los más asequibles, siempre en teoría.

El United de Mou y el Tottenham de Kane

Tras haber empezado de manera decepcionante la Premier League con dos derrotas, el equipo inglés tampoco ha cambiado mucho respecto a la pasada campaña, pues apenas han llegado cuatro incorporaciones nuevas. Sin embargo, la plantilla es competitiva y apta para luchar por todo.

El problema, no obstante, podría estar en el banquillo, donde Mourinho está siendo muy cuestionado por futbolistas y afición. Cumple su tercera temporada en el Manchester United y por su experiencia en otros clubes pensar en pesimismo no sería descabellado. En juego, vestuario e incluso la prensa, el portugués sigue haciendo de las suyas, así que podría no llegar al estreno de Champions.

Precisamente otro conjunto inglés que vapuleó en Old Trafford a los 'red devils' la pasada jornada liguera también está en el bombo 2. El Tottenham, que tampoco ha recibido novedades en forma de fichajes, es el más fuerte de todos con su estrella Harry Kane en punta. Ya lo demostró la pasada edición cuando se enfrentó al Real Madrid y podrían cruzarse, otra vez.

Nápoles y Roma, dos grandes italianos

Con estos dos colosos del Calcio también podría encontrarse el equipo de Lopetegui en fase de grupos. El Nápoles de Ancelotti -que pagó la cláusula del talentoso bético Fabián junto a otros fichajes interesantes- quiere llegar más lejos que las últimas temporadas en Europa. O, al menos, alcanzar el éxito de Juventus o la Roma de Di Francesco.

El conjunto romano, tras su grandiosa remontada al FC Barcelona el pasado curso, ha apostado este verano por unir experiencia y juventud para repetir la hazaña pero superar más eliminatorias. La última incorporación de N'Zonzi ha supuesto una baza más para un equipo muy competitivo. Cualquiera que se enfrente a él lo tendrá complicado.

Dortmund, Oporto y Shakthar Donetsk

Junto al Benfica (el último en clasificarse dentro del bombo 2), el resto de clubes que podrían ponerse en el camino también son bien conocidos en Champions: el Oporto de Casillas, quien volvería a pisar el Bernabéu; el Dortmund de Reus, aunque ya no asusta tanto como años atrás; y el equipo ucraniano, que ha ido perdiendo también a sus principales estrellas.

De esos, algunos pueden caer en el grupo del Real Madrid para plantar cara al vigente campeón. Este jueves 30 de agosto todo quedará decidido. Fácil, como siempre, no será.