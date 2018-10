Dos jornadas que han dejado qué desear

Únicamente se han disputado dos jornadas de toda la temporada 2018/2019 y, aunque esto es suficiente para saber cuál es el estado real de cualquiera de las plantillas, sí que lo es para aventurar lo que se vendrá en los próximos encuentros si ninguna de las partes implicadas en el asunto: directiva, cuerpo técnico y jugadores, hacen nada por evitarlo. Los donostiarras dan la sensación de encontrarse en tierra de nadie, no saben cómo tirar hacia delante, todas las oportunidades que les salen, las desaprovechan y desde el banquillo, no parece que haya una voz cantante que sepa guiar al coro en su actuación.

Pese a que en cuestión de puntos, el arranque liguero de los donostiarras haya sido inigualable, consiguiendo sumar 4 de los 7 puntos disponibles, se han dejado entrever numeroso puntos débiles que se deberían solucionar antes de que pudieran suponer algún que otro disgusto para los de Anoeta.

Uno de los principales puntos débiles a los que se enfrentan los donostiarras es la plantilla con la que cuentan. Pese a tener parte del dinero para poder hacerlo, no se han llevado a cabo grandes fichajes que supongan un aire de renovación en las filas de San Sebastián. Además, a ello habría que sumar las fuertes bajas que se han ido acumulando desde el cierre de la temporada pasada.

En relación a esto y, debido en gran parte a la lesión por fractura de peroné de Llorente tras el partido en Butarque contra el Leganés, el club acudirá al mercado de fichajes para hacerse con un central que refuerce esta posición. La directiva deportiva ya estaba al acecho de tal fichaje ya que consideran esta posición una de las peores reforzadas de la plantilla, pero la lesión del delantero madrileño parece que ha acelerado los planes del conjunto.

En otra posición, la defensa, tras el encuentro en Leganés, Asier Garitano se queda únicamente con Héctor Moreno y Aritz Elustondo para poder reforzar este eje. El primero, apenas recién aterrizado en San Sebastián, parece que verá reforzada su posición respecto al año pasado, donde la irregularidad de su juego fue uno de los puntos principales que lo dejaron en el banquillo. Elustondo, por su parte, es como la marea, no tiene una posición exacta, dependiendo del técnico que haya y de su estado físico, lo mismo lo ponen en centro que en los laterales, donde parece encontrarse mucho más cómodo.

Sin embargo, para ello, la Real tiene los días contados y es que en 5 días, el próximo 31 de agosto a medianoche cierra el mercado de verano de fichajes y fuera de ahí, hasta invierno, no se podrá hacer ningún otro.

Pese a ello, no solo la plantilla es la gran culpable de la falta de coordinación. La parte técnica, con Garitano a la cabeza parece no haber encontrado todavía su sitio en Donostia y, para cuando lo haga, podría ser demasiado tarde. Se tendrá que buscar una solución eficaz y rápida para que anécdotas como la jugada 4-1 que terminó con un remate a portería fallido imperdonable, no se vuelva a repetir en encuentros futuros.

Según se ha anunciado a lo largo de esta mañana, Anoeta lucirá una nueva 'piel' azul que renovará por completo la sensación del santuario txuri-urdin de cara al exterior. Podría ser esta una buena oportunidad para demostrar que el club no ha cambiado solo por fuera, sino que también lo ha hecho por dentro y ha salido con ganas de títulos. Para los balnquiazules estas dos semanas han sido dos semanas más de la pretemporada y, ahora, va a empezar de verdad el juego.