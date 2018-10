El Sporting continúa su puesta a punto

Rubén Baraja ha dispuesto para hoy un doble turno para preparar el partido correspondiente a la tercera fecha de la temporada vs Extremadura a las 16 hs del domingo.

Por la mañana, a eso de las 10.30 hs en Mareo, se volvió a trabajar después de lo que fue la jornada de descanso de este martes. Fue una sesión de videos donde, se hicieron trabajos de estudio del rival, y algunos ajustes tácticos para terminar de darle forma a la idea del míster, que querrán ejecutar el próximo domingo en El Molinón.

Con respecto a la enfermería sportinguista, a Blackman se le hicieron estudios y determinaron que debía continuar con los trabajos de rehabilitación por el problema que arrastra en el soleo, al igual que Traver aunque el problema del extremo está en su cuadricep izquierdo. Dani Martín continuará con la rehabilitación del dedo operado mientras que los laterales Canella y Javi Noblejas siguen con fisioterapia por sus molestias en los isquiotibiales y gemelo izquierdos, respectivamente.

En el entreno vespertino de las 18 hs, la plantilla saldrá al campo a seguir ultimando detalles para el duelo que lo tendrá recibiendo al recién ascendido, pero duro, Extremadura. Nacho Méndez se someterá a tareas de gimnasio por la lumbalgia mientras que Pablo Pérez y su tocayo Fernández harán trabajos parciales de manera preventiva.

Así, con el resto de la plantilla a disposición para la tercera fecha liguera, ‘Pipo’ irá dando pistas de lo que será el tercer ‘11’ de la temporada, que no se alejará mucho de lo que alineó en la victoria frente a Nástic.

Es que los niveles individuales de los que arrancaron el último encuentro le insinúan al míster que están para seguir de arranque. Las únicas dudas podrían pasar por los últimos dos refuerzos: Djurdjevic y Alvaro, que tienen competidores como Lod y Neftali, jugadores que también piden pista y cada vez que ingresaron dieron que hablar.

Mariño, Alex Pérez y Babin son una fija. Al no tener a disposición a Canella, y no contar con otro lateral por izquierda de experiencia (están espeso y cordero, y llegó Noblejas que aún no está a la par) se utilizó a Molinero por ahí, y respondió bien. Esto hizo que Geraldes se cuele en el equipo y también hizo un buen trabajo tanto en defensa como en las proyecciones ofensivas. Así, la defensa parece será la misma que el domingo anterior.

El mediocampo parece inamovible con Hernán, Cofie y Sousa, más aún si Nacho Méndez no está pudiendo hacer los trabajos con el equipo.

Arriba se arrancó con Álvaro, Djurdjevic y Carmona. Llamó la atención el 10 y capitán inclinado a la izquierda, para que Álvaro y su zurda tengan la cancha de frente. Veremos si Baraja se inclina por los mismos o elige incluir a Lod, que cuando ingresó lo hizo por Álvaro y ahí si Carmona fue a la derecha y el finlandés lo hizo por izquierda. El pase más caro de la historia sportinguista tiene como reemplazo natural al también reciente refuerzo, Neftali, que parece seguir de atrás el camino del serbio.

Este jueves, la plantilla se entrenará a las 10.30 hs en Mareo, y luego almorzarán en las instalaciones del club.