Previa Valdelacalzada - Mérida: de vuelta a los ruedos extremeños

La última vez que el Mérida se desplazó en la liga regular de Tercera División fue en el ya lejano mes de mayo de 2015. Con el campeonato ya matemáticamente ganado, los romanos viajaban al este de Extremadura para enfrentarse a un desahuciado Hernán Cortés. Aquel encuentro se zanjó con un 1-3 en el marcador, siendo ésa la decimotercera victoria emeritense a domicilio de aquella temporada (5 empates y 1 derrota completaron su bagaje).

En su primer año en 2ªB, el Mérida AD consiguió ganar fuera de casa en 7 ocasiones y empatar en 8. En la 2016/2017, a pesar de terminar en mejor puesto clasificatorio (quintos a un punto de playoffs), la suma de puntos a domicilio fue menos frecuente: 6 victorias y 5 empates. Como ven, el club emeritense no es un experto en feudos ajenos, pero es que la temporada del descenso fue completamente fatídica. De hecho, si preguntan a cualquier aficionado romano que sufriese con su equipo en la temporada anterior en qué partidos a domicilio consiguieron sumar los 3 puntos, es muy probable que le responda correctamente sin ningún atisbo de duda. La razón es muy sencilla: fueron tan solo 2 encuentros en los que el Mérida se trajo una victoria a la capital (Melilla y la épica de Lucena, contra el Córdoba B).

Así pues, tras el completo desastre del curso pasado, los romanos se encuentran no con el deseo de sumar fuera, sino más bien con la obligación. Aunque el objetivo número uno no es quedar campeones sino ascender a 2ªB, sí que sería conveniente terminar en lo más alto de la tabla clasificatoria para que el camino de vuelta a la categoría de bronce cuente con muchas menos piedras de las que tendría si se diese el caso de quedar segundos o, más sorprendentemente, terceros o cuartos.

El primero en conocer la faceta a domicilio emeritense en la 2018/2019 será el Valdelacalzada, un recién ascendido que vuelve a militar en la Tercera División. Los valvienses no comenzaron demasiado bien el nuevo curso: cayeron en la Isla de Coria por un abundante 5-0. Sin embargo, bien saben los asiduos a esta categoría que nunca te puedes fiar de ningún equipo que juegue en su casa y en su césped, ni siquiera siendo uno de los favoritos como lo es el Mérida.

De ruta por Extremadura

El gusto de la población emeritense por el fútbol de su ciudad resurgió al mismo tiempo que lo hacía el propio club gracias a la fundación del AD en 2013. El Romano no fue el único estadio que vio cómo aumentaba su afluencia cada 15 días; también lo experimentaron los campos del resto de equipos de la 3ª extremeña. A los pecholatas siempre les gustó viajar; de hecho, el curso pasado llegaron a visitar Las Palmas de Gran Canaria para jugar contra el filial amarillo.

Este año es probable que, a pesar de que el número de abonados no alcanza las increíbles cifras de aquel entonces (superaban los 3000), los romanos vuelvan a organizar rutas y convivencias de fin de semana por Extremadura aprovechando los partidos de su equipo. Sin embargo, parece que su primer desplazamiento tendrá que esperar. Los seguidores del Mérida siempre han mostrado quejas por los precios ciertamente abusivos que se les imponen en los campos de Tercera en condición de visitantes. Los 7€ que cuestan las entradas en taquilla han incitado a muchos de ellos a negarse a visitar el Municipal de Valdelacalzada, sobre todo para evitar un efecto dominó en los siguientes traslados.

El club valviense, por su parte, ha emitido un comunicado alegando que se le dio la oportunidad al Mérida de disponer de entradas anticipadas (5€) para ofrecérselas a sus aficionados en las oficinas del club emeritense. El problema es que, por un lado, la capital extremeña se encuentra en fiestas y durante estos días la tienda del Mérida no abrirá. Por el otro, a los romanos no les hace demasiada gracia tener que hacerse cargo ellos mismos de la venta de entradas para partidos a domicilio tratándose de una competición regional. La Federación de Peñas del Mérida AD también se ha pronunciado asegurando que dicha entidad no trata con entradas y que, por tanto, no puede actuar más allá que manifestando su malestar por dichos precios.

Posibles alineaciones

CD Valdelacalzada: Roberto; Moisés, Víctor, Moraga, Ignacio; Jorge, Juanjo, Julio; Adri, Cristo, Matute.

Mérida AD: Javi Sánchez; Víctor Calatrava, Mario Ramón, Alex Jiménez, Juanjo Chavalés; Javi Chino, Curro, Dani Cadena; Cristo, Joaqui Flores, Javi Martín.