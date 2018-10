Guía VAVEL CD Leganés 2018/19: un aniversario para continuar progresando

Butarque abre sus puertas. Una nueva temporada, una nueva ilusión. Pero, sobre todo, un renovado Leganés entra en escena. Algo muy habitual cada temporada en cuanto al vestuario se refiere con el añadido de que esta vez también se han producido cambios al mando del equipo. Renovarse forma parte del día a día de todo ser humano, y el Leganés no puede ser menos. Como bien diría un gran filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer: "El cambio es la única cosa inmutable".

Así es, nada ni nadie puede evitar renovarse. Y gracias a ello la entidad pepinera ha logrado llegar a donde se encuentra actualmente. La tercera temporada está a punto de echar a rodar y el objetivo se anticipa de la misma manera que años anteriores. Sobrevivir, esa es la palabra. Prolongar su estancia en la máxima categoría nacional es el deseo de todo leganense.

Pellegrino al mando

El entrenador argentino llega al banquillo en busca de continuar el camino labrado por Asier Garitano. Cuenta con una plantilla renovada y un proyecto más que convincente para asentarse a mitad de tabla, dejando los puestos de descenso lo más lejos posible.

Tras cabalgar por diversos equipos, llega a Leganés para dejar constancia de su gran capacidad para gestionar equipos humildes con capacidades suficientes para dar la sorpresa en la competición. Las primeras sensaciones cosechadas son buenas por el momentos. Poco a poco va dando con el que será su equipo durante la temporada, a falta de que la incorporaciones comiencen a rodar.

Pellegrino dando órdenes durante la pretemporada | Foto: CD Leganés

Jugador a destacar: Rubén Pérez

Seleccionar un único jugador que brille con luz propia en el Leganés es imposible. Todos y cada uno de los hombres que se enfundan la elástica blanquiazul cumplen en la mayor parte de los casos con sus funciones. Bustinza, El Zhar o Siovas podrían haber sido elegidos perfectamente, el alto nivel demostrado por todos y cada uno de ellos les sitúa en la cúspide del equipo.

Rubén Pérez es un jugador diferente. Trabajando desde la sombras es una pieza fundamental para sus compañeros. El guardaespaldas del centrocampista que le acompaña en el once y un soldado más de la defensa pepinera. Tras varios años cedido en el club, en el presente mercado estival a firmado su vinculación con el club madrileño, lo que le hace aún más especial.

Rubén Pérez disputando el esférico con Guerrero | Foto: CD Leganés

Los espartanos de Butarque

Los jugadores en Leganés van y vienen, pero solo los más importantes se mantienen. Tras la marcha de importantes futbolistas como Mantovani o Diego Rico, llegan una gran variedad de piernas frescas que lucharán por ganarse la confianza de Pellegrino. Kilómetro cero, es decir, nadie tiene nada ganado desde el primer momento.

Diversas cualidades que tratarán de aunarse a la hora de llevar a cabo un juego atractivo y eficaz. La pasada temporada lo lograron desde un primer momento, comenzando como un rodillo en liga y escalando hasta los puestos europeos.

El equipo titular del Leganés posa en Grecia | Foto: CD Leganés

Temporada imborrable en Leganés

La pasada campaña se encuentra marcada en la historia del Leganés. Un equipo prácticamente nuevo en la Liga y con escasa experiencia en la competición copera fue capaz de sentar a numerosos rivales y posicionarse a las puertas de la final. Inolvidable. El viaje a Sevilla supuso una sensación de club grande que luchaba frente a los mejores por disputarse un trofeo, algo impensable años atrás.

Además, pese a la posición final en liga, su papel a lo largo del año fue magnífico. Levantando cada fin de semana a la afición de sus butacas y movilizando a esta por las carreteras de España para ver a su equipo. Los jugadores transmitieron a toda la ciudad un ímpetu que hizo del año uno de los mejores.

Mantovani abraza a Gabriel en una noche histórica | Foto: LaLiga

Varios meses en la contienda

La guerra no se gana en un par de semanas. Es más, las primeras jornadas no darán tregua al Leganés. Un inicio complicado ante rivales directos que establecerán la dirección del equipo durante el comienzo liguero. Con una fecha marcada en rojo en el calendario, la segunda jornada. Más por el sentimiento que conlleva la vuelta de Garitano a la que hace meses era su casa que por el propio partido.

A todo ello hay que sumarle una nueva e ilusionan edición de la Copa del Rey. En ella, los pepineros volverán a la acción para emular la hazaña realizada la pasada temporada. Todo el calendario del Leganés recogido en un solo artículo.

El equipo posa con el pepino de oro | Foto: CD Leganés

Sistema táctico

El esquema no varía, pero sí sus componentes. La pizarra juega un papel muy importante para Pellegrino, que ya ha empezado a trastear con sus piezas buscando dar con los once hombres indicados. El sistema de Garitano no va a sufrir grandes modificaciones. No obstante, si que se podrán percibir variaciones a la hora del juego.

Defensa sólida, laterales con recorrido, el motor en el centro del campo y extremos eléctricos para generar espacios. Todo ello, sumado a la llegada de nuevos delanteros con gran proyección, confirman la esencia básica del nuevo Leganés.

Los jugadores peineros celebran un gol en pretemporada | Foto: CD Leganés

Donde quiera que se encuentre

Los colores blanco y azul se mantienen. También lo hará un incansable Butarque que alienta a su equipo en cada partido, ya sea mañana, tarde o noche. El campo con mayor afluencia de la Liga vuelve a teñirse con una nueva cara tras sus reformas durante el periodo estival.

La sorpresa llega en la segunda equitación. En honor a los 90 años de historia del CD Leganés, una rompedora camiseta conmemorativa que vestirá a los jugadores leganenses de verde, rojo y blanco.