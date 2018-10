Aitor García, MVP del Rayo del Rayo Majadahonda - Mallorca

Aitor se ha ganado ser el MVP, es decir, Most Valuable Player, el jugador más valorado del Rayo Majadahonda en su partido contra el Mallorca en el Wanda.

Primero de todo porque, a pesar de haber llegado unos días antes del partido contra el Zaragoza, ya se ha adaptado al juego de Iriondo y lo ha demostrado claramente en el Wanda y también en la Romareda contra el Zaragoza.

Segundo, por la calidad que ha demostrado en el último partido. Se nota que viene cedido por el Cádiz (sin opción de compra), y tiene mucha, aparte de una enorme experiencia.

Este centrocampista de 24 años salió titular en el Wanda. Tiene el número '20' y se ha convertido en el equilibrio que necesitaban jugadores delanteros como Nico, Aitor Ruibal (no confundir) o Jeisson, ya que se complementan.

Desde el primer segundo salió con fuerza en el partido. Tuvo ocasiones desde los primeros minutos y aunque no lograba sobrepasar la línea de gol, estaba muy cerca, no perdió casi balones, robó y dio asistencias aunque no cuajaron.

Normal que tenga esta calidad, empezó en la cantera del Recreativo de Huelva y ha jugado 50 partidos en segunda entre el Cádiz y el Recreativo. También ha jugado en el Mérida, en el Almería B, en el Celta del Vigo y en el Toledo, por lo tiene diferentes puntos de vista, a la hora de jugar, que le han venido bien en sus dos partidos con el Rayo y le irán genial en el futuro.

Aunque en Zaragoza no jugó titular (normal, fue uno de los últimos jugadores en incorporarse a las órdenes del míster) los minutos que disputó en la Romareda demostraron que era perfectamente capaz de ser titular, arrebatándole el puesto a Jeisson en la titularidad, cuando ambos jugadores tiene muchísima calidad. A lo largo de todo el partido del lunes lo intentó una y otra vez y si se caía se volví a levantar, fue tenaz y constante, no se notó que estuviera cansado o hastiado.

Tuvo uno de los porcentajes de pases efectivos mejores del Rayo y ejerció tanto de delantero como defensa, sobre todo en córners y faltas del Mallorca. A su vez evitó algunas contras del Mallorca robando limpiamente el balón.

La afición local lo empezaba a vitorear, la hinchada visitante a veces no quería ni mirar cada vez que Aitor iniciaba una jugaba de ataque. Con la incorporación de Enzo, y sobre todo de Jeisson y Ruina en la segunda parte Aitor comenzó a sentirse más seguro y a multiplicar las oportunidades de gol. Cabe recordar que Ruibal viene cedido por el Betis B y está acostumbrado al tipo de juego que se vive en Andalucía, al igual que Aitor García.

En varias jugadas Aitor García dio consejos a sus compañeros pero a su vez escuchaba todo lo que le decía el míster. Fue uno de los jugadores que menos minutos estuvo quieto y uno de los primeros en calentar antes del partido y en el descanso. Fue uno de los jugadores que agradeció a la afición.

Si sigue con esta dinámica, el gol no se le va a seguir escapando. Al especializarse en el centro del campo tiene cualidades de sobra desde defensa. Pases y alma de gol. Puede ser el compañero que Carlitos ansía en su futuro debut en fútbol profesional una vez que se recupere de su lesión en un entrenamiento. Lesión que está a punto de desaparecer por completo.

A pesar de que le hicieron varias faltas, no perdió tiempo quejándose ni exigiendo tarjetas ni que se pitaran dichas faltas. Colaborador como nadie, también escuchaba con atención todo lo que sus compañeros le contaban y aplicaba todo lo que le decían. Si se desahogaba, era con unas carreras rapidísimas de portería a portería prácticamente y con detalles de crack que siguieron en aplausos de la grada en el Wanda.

Por todos estos motivos, el mejor jugador el Rayo de ese encuentro ha sido Aitor García, aunque el resultado no lo demostrara del todo. Es capaz de hacer que el rayo llegue a playoffs y ganarle a cualquier equipo.