Álvaro Cervera: "Nuestro centro del campo es envidiable"

A menos de 24 horas para el cierre del mercado veraniego, el Cádiz sigue oteando el mercado para acabar de apuntalar la plantilla. Sin embargo, mañana juega en el Estadio Ramón de Carranza el equipo de Álvaro Cervera, que recibirá al Real Oviedo. Para repasar el encuentro y las últimas novedades del conjunto cadista, el técnico ha comparecido ante los medios de comunicación.

Respecto al partido del sábado, Álvaro Cervera ha manifestado lo siguiente: “Será un partido importante por muchas cosas. Es un rival que ha hecho las cosas bien. Han firmado lo que querían. El Real Oviedo es un firme candidato a estar arriba a final de temporada”.

Asimismo, ha resaltado el medio del campo del equipo asturiano: “Los centrocampistas son nuevos. Además, está Joel. La defensa es la misma. El 40% del equipo ha mejorado”.

Sin embargo, el técnico avisa al Oviedo: “hará lo que le dejemos hacer. Debemos dejarles hacer pocas cosas”.

Sobre el mercado de fichajes que está a unas horas de concluir, Álvaro Cervera ha explicado que “podría llegar uno más, que podría ser un delantero”.

De igual forma, el técnico ha mostrado su satisfacción por la llegada de Edu Ramos: “Es una buena opción para el club. Nos puede llegar sin fichar a un central. No veo a Sergio (jugador del Cádiz B) como cuarto central”. Sin embargo, ha confesado que no es “partidario de que un jugador que llega un día antes entre en el equipo”, por lo que Cervera ha decidido convocar a todos los disponibles y mañana a las 17:30 horas tomará la decisión sobre los descartes.

Sobre la salida o no de Brian Oliván, parece que jugador y entrenador están condenados a entenderse a pesar de las declaraciones del entrenador en la pretemporada: “El club sabe lo que yo quería. Si Brian se queda, a entrenar. Tendrá que quitarme la razón”.

Para concluir la rueda de prensa, Álvaro Cervera se ha mostrado feliz por el centro del campo cadista: “Es envidiable. Es difícil cuadrar a los jugadores, pero eso es muy bueno”.