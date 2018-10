Previa SD Eibar - Real Sociedad: obligados a ganar

La SD Eibar disputará este viernes el partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander. Después de cosechar dos derrotas frente a Getafe y Huesca, los hombres de Mendilibar deben de buscar los puntos que les permita salir de los puestos de descenso. El rival no será fácil. Una rejuvenecida Real Sociedad visitará el Municipal de Ipurua, un campo siempre complicado para los guipuzcoanos.

El partido tendrá un aliciente extra. Como ya se hizo oficial, Imanol Agirretxe deja la Real Sociedad y sus compañeros querrán despedirle como se merece, cosechando la victoria frente al equipo armero.

La prioridad es la defensa

Mendilibar ya lo comentó en reiteradas ocasiones, el equipo debe centrarse en mejorar su apartado defensivo. “No ha salido nadie atrás, estamos la misma gente que terminó jugando la temporada pasada. Los cuatro detrás son los mismos, en ese sentido no les estamos echando en falta. Nos está faltando ser más agresivos. Ahora mismo no estamos siendo contundentes, creo que hoy hemos hecho un trabajo sensacional en cuanto a robar, segundas jugadas, ayudas... más atrás estamos teniendo dificultades”, declaró el técnico al finalizar el último partido.

Repasando los dos partidos de la actual campaña, llama la atención cómo en ambos encuentros lo armeros han encajado dos goles por partido. Centrales experimentados, pero con un nivel muy inferior al de la pasada temporada. Paulo Oliveira e Iván Ramis han sido dos de los jugadores más perjudicados por estas últimas actuaciones.

El Eibar tiene la medida cojida

Una de las razones por las que los aficionados armeros pueden tener esperanzas para alzarse victorioso, son las buenas actuaciones del Eibar frente a la Real Sociedad. De las últimos cinco encuentros entre ambos equipos, los armeros han conseguido puntuar en tres ocasiones. Las estadísticas mejoran aún más cuando el encuentro se disputa en casa del Eibar. De los últimos tres partidos en Ipurua, el balance ha sido de una victoria, una derrota y un empate.

No obstante, las cosas han cambiado en la entidad de Donosti. Los anteriores encuentros entre ambos equipos eran con Eusebio en el banquillo, mientras que el encargado de hacerlo esta campaña no será otro que Asier Garitano.

A la espera de nuevo nombres

Preguntado por el mercado, admitió que no confía en ver reforzada su plantilla y no quiso adelantarse a la presentación del extremo Pablo de Blasis. "Para mí somos los 24 que estamos, me es igual que sea jugador nuevo o viejo, que lleve años o sea recién llegado, no miro a eso. Estoy conforme, en un número muy grande son los que queremos que estén. Y esto es muy largo", fueron las pabras de Mendilibar.

La lista convocados está formada por: Dmitrovic, Riesgo, Rubén Peña, Jordi Calavera, Anaitz Arbilla, Paulo Oliveira, Pedro Bigas, Cote, Escalante, Jordán, Diop, Sergio Álvarez, Orellana, Pere Milla, hervías, Sergi Enrich, Charles y Marc Cardona. El técnico español no podrá contar con dos hombres: Pedro León y Marc Cardona. El murciano, fue intervenido ayer de una hernia discal que le tendrá unos tres meses fuera de los terrenos de juego.

Las estadísticas

A pesar de que la temporada no ha hecho nada más que empezar, repasamos las estadísticas de ambos equipos. Los hombres de Mendilibar no están consiguiendo los resultados esperados, situándose en la penúltima posición, solo por delante del Rayo Vallecano. No queda otra que ganar e intentar salir de los puestos peligrosos.

Por otra parte, los blanquiazules se sitúan en séptima posición, empatado a puntos con otro cinco equipos, entre otros: Athletic, Atlético o SD Huesca. Una victoria y un empate son los resultados cosechados por los hombres de Garitano.

