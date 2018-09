El Espanyol quiere ganar en Mendizorroza para cambiar los registros a domicilio

Nuevo reto este domingo en Vitoria para el Espanyol: ganar a domicilio. Los de Rubi afrontan la tercera jornada del campeonato liguero con el objetivo claro de llevarse los tres puntos. La victoria del pasado domingo ante el Valencia da la confianza necesaria para llegar al duelo contra el Alavés como favoritos y la plantilla intentará repetir la buena imagen mostrada en un escenario totalmente diferente.

La pasada temporada el conjunto de Quique Sánchez Flores sacó pocos puntos en sus desplazamientos fuera de Cornellà. El equipo daba una imagen muy pobre, poca posesión y escasas llegadas al área rival. La primera victoria llegó en la jornada 18 (0-1 frente al Málaga) en la última visita de la primera vuelta. Solo se consiguieron 7 puntos de 27 posibles. Hasta la destitución de QSF, el partido en La Rosaleda fue el único en el que se sacaron los tres puntos. La reacción llegó con David Gallego, que maquilló la imagen mostrada durante toda la temporada. Con el de Súria se ganaron los tres duelos a domicilio: 0-2 vs Girona, 0-2 vs Atlético de Madrid y 0-1 vs Athletic.

La cosa queda clara: diferencia abismal entre partidos como local y visitante; el conjunto blanquiazul acabó la temporada con 49 puntos, 30 conseguidos en el RCDE Stadium y los restantes 19 fuera de casa. Este domingo veremos un interesante duelo entre dos estilos opuestos, el Espanyol intentará llevar la iniciativa e instalarse en campo rival y el Alavés esperará en su campo y saldrá al contraataque. En la 17-18 el duelo en Mendizorroza terminó con victoria local por 1-0 gracias al gol de Santos en el minuto 1. Los periquitos no supieron reaccionar y vieron como en el 40' Hermoso era expulsado por doble amarilla. Pese a jugar con 10, control del partido (66 % de posesión) que no fue suficiente para empatar el partido.