Previa FC Barcelona B-SD Ejea: el objetivo, los primeros tres puntos

El FC Barcelona B se estrenó en la Segunda División B con derrota el pasado fin de semana contra el Alcoyano. Esta vez, los de García Pimienta van a intentar conseguir los primeros tres puntos del campeonato en el Mini Estadi, delante de su afición. El filial del Barça ha tenido una pretemporada extraña con respecto a otros años: futbolistas que a penas han estado con el B y han visto su oportunidad bajo las órdenes de Ernesto Valverde. Además, se trata de un equipo muy joven, ya que la edad media del equipo es espectacularmente baja. Esto puede ser una ventaja pero también inconvenientes a la hora de tirar de experiencia. Aunque los jugadores están en buena forma, les faltó encontrar su sitio en el estadio del Alcoyano.

Rafa Mujica va a tener que pelearse el puesto de 9 con Abel Ruiz, trabajo duro el de esta temporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Nuevos en la categoría

La Sociedad Deportiva Ejea, al igual que el Barça B, tampoco estaba en Segunda B la pasada temporada. Mientras que los culés descendieron de categoría, Ejea ascendía desde la tercera división. Historias diferentes que les hicieron llegar a la Segunda División B pero que, a día de hoy, tienen situaciones parecidas en la tabla. Tanto Barça como Ejea se encuentran en la parte baja de la tabla, en zona de descenso, con cero puntos por el momento. Los azulgranas en la decimoctava posición tras el 3-1 contra el Alcoyano mientras que su rival, dieciseisavo al perder 0-1 contra el Conquense en la primera jornada.

No más errores

Los chicos de García Pimienta no pueden dejar escapar más puntos por el momento. Los partidos como estos fue lo que les pasó factura la pasada temporada en Segunda A. Acomodarse a la categoría, a los terrenos de juego, a los rivales y ellos mismos en el vestuario es lo que tienen que conseguir para estar firmes en el césped. En los partidos en casa, el Barça no tiene un buen recuerdo de la pasada temporada. En el verde del Mini Estadi no tuvieron la complicidad que esperaban. Así pues, los partidos como locales son una carta pendiente a tener en cuenta esta temporada.

Francesc Xavier García Pimienta, entrenador del Barça B. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

La alegría del Ejea todavía dura

La SD Ejea fue el conjunto más goleador de la Tercera División (Grupo 17) y uno de sus fuertes es el gol. Todavía no ha podido demostrarlo en su nueva categoría. El nivel es superior y no se han encontrado cómodos en el campo, cosa que el FC Barcelona podría aprovechar para imponerse en el partido. Un gol rápido les pondría las cosas muy difíciles al rival. Los fallos en la defensa no pueden volver a existir como en Alcoy. Seguridad, líneas sólidas y puntería de cara a portería.

Sebastián Ripoll Solano va a poner paz

Ripoll Solano va a ser el árbitro encargado de pitar esta segunda jornada del FC Barcelona B en liga. El colegiado de 39 años pertenece al Comité de árbitros de las Islas Baleares. A simple vista, un árbitro a quien se le ha estancado la carrera, y es que el mallorquín lleva desde la temporada 2006/07 pitando en la misma categoría, la Segunda División B.

Carles Pérez, veterano del filial del Barça y goleador por excelencia. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Posibles alineaciones

FC Barcelona B: Jokin; Morer, Mingueza, Cuenca, Cucurella; Sarsanedas, Collado, Riqui Puig; Carles Pérez, Ballou Tabla, Rafa Mujica.

SD Ejea: Edu Loscos, Kevin Lacruz, Mario Garde, Andriu, Català, Moustapha, Ramón López, Rami, de Mesa, Diego Suárez, Lucho.