Los empates, muy habituales en los Granada - Osasuna

Osasuna quiere olvidarse de las dos últimas jornadas y cambiar la dinámica negativa. De los posibles seis puntos el club navarro solo ha conseguido uno, en el empate del domingo pasado frente al Elche. Para darle la vuelta, viajarán a Granada en un partido muy disputado frente a un rival directo y además entrenado por Diego Martínez. Ambos son equipos históricos y las aficiones esperan con ganas el encuentro.

En las visitas de Osasuna a Los Cármenes los encuentros han sido muy igualados y el empate muy habitual. En las tres últimas visitas oficiales de los rojillos volvieron con un punto. En 2016 en la Copa del Rey el Granada consiguió la victoria gracias a un gol anotado por Toral. Aun así los rojillos le dieron la vuelta en El Sadar con los goles de Jaime y Álex Berenguer.

A Osasuna no se le da del todo bien el estadio Los Cármenes, ya conseguir el empate ha sido un gran trabajo como visitante. La última victoria en un enfrentamiento entre ambos en Granada fue hace cinco años. Los locales golearon 3-0 a los navarros, en un encuentro en Primera División. El resultado fue muy duro para Osasuna que se jugaba la salvación con un rival que también lo hacía.

Temporada 2017/18

En el último enfrentamiento ambos sumaron un punto, los rojillos comenzaron ganando pero los locales no se quedaron atrás y anotaron. El partido fue muy disputado y en la primera parte se pudieron gozar muy buenas jugadas que terminaron en ocasiones de gol. Los dos equipos lo intentaron, pero fue Xisco el que adelantó al cuadro rojillo. El delantero agarró bien el balón y Javi Varas no pudo atraparlo. Los locales no se rindieron y siguieron intentándolo, el encuentro no se podía quedar así. Montoro aprovechó un centro de la derecha rematando desde atrás. El punto no quitó el apetito a ninguno que alejaba a ambos del objetivo de acercarse a Primera. En el partido de la primera vuelta en Pamplona tampoco consiguió ninguno llevarse los tres puntos, y empataron en un enfrentamiento sin goles.