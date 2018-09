Jagoba Arrasate: "Para tener opciones nosotros tenemos que estar bien"

Rueda de prensa previa al tercer partido de Jagoba Arrasate, y el entrenador sale a sala de prensa para contestar las preguntas de los periodistas antes del partido contra el Granada CF de Diego Martínez.

El rival

Osasuna viaja a Granada, para enfrentarse al equipo del ex técnico rojillo Diego Martínez, que lleva en su haber dos empates. Acerca del rival fue preguntado el técnico rojillo, a lo que respondió lo siguiente:

"Sabéis com es Diego, espero un partido táctico, un partido cerrado, es un campo complicado ante un buen rival, para tener opciones nosotros tenemos que estar bien."

"Diego tiene la virtud de minimizar al rival, y a ver si somos capaces de sacar lo mejor de nosotros, luego el otro día ellos hacen un muy buen primer tiempo, de apretar arriba, robar, generar situaciones, creo que tienen gente de calidad, y no van a renunciar a eso, van a intentar minimizar las virtudes de Osasuna"

También se le preguntó por el enfrentamiento con Diego Martínez, y si tiene morbo el partido, Jagoba Arrasate dijo esto:

"Para mí no, para los jugadores puede tener, por que es un entrenador que ha estado aquí, y en la tercera jornada nos enfrentamos a él, para él supongo será especial, pero para mi es otra oportunidad de sumar más."

Los puntos

Jagoba Arrasate en rueda de prensa se refirió a un déficit de puntos, y los periodistas le preguntaron acerca de esa frase, el técnico lo explicó así:

"Al final, en dos partidos hemos sumado un punto, tenemos un déficit de puntos, ¿que hay tiempo para solucionarlo?, claro que sí, pero ya no vamos con el horario previsto, vamos con retraso, entonces cuanto antes arreglemos eso mejor, el domingo tenemos una posibilidad, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre"

La enfermería

Osasuna cuenta con algunos jugadores que no han podido entrar en las convocatorias por lesión, y por ello fue preguntado el técnico rojillo:

"Lo hemos intentado con Aridane, pero no pudo ser, hoy ya estaba mejor, pero está descartado para el domingo, tenemos la baja de Fran también, la de David por sanción, Rubén ha completado la semana, y veremos como está mañana, y Javi Martínez está lesionado también"

La portería

Un sitio tan delicado como es la portería no está exento de tener su importancia en rueda de prensa, con la vuelta de Rubén se abre un debate sobre quién debe jugar, si él, o Juan Pérez, el entrenador se expresó así:

"Hasta ahora no he tenido a los dos disponible, por lo que no he tenido que decidir, si mañana Rubén está ok, pues habrá que decidir, Rubén vino en teoría a ser importante, pero Juan ha demostrado que podemos tirar de él también.