Ver a Keylor, es vernos a nosotros mismos.

Como cuando te miras al espejo de adolescente y según tu estado de ánimo, tienes la duda existencial de si salir a embriagarte o de embriagarte para salir y saludar a aquella chica, aunque lo que te rodee sea una euforia, bien hostil. Y de repente te salve de la condena ese resquicio menor de fe que te quedaba en ti mismo.

Tú no sabes como lo haces, pero lo has hecho. Lo intentaste y has llegado a casa a salvo tras aquello, y Keylor seguía allí de portero.

Ser Keylor Navas es más difícil, él es uno de los nuestros.

Keylor no es un antihéroe, lo representa. Ejerce. Es de los llanos. Pregunte a su alrededor en la calle, en las pipas, en los despachos, siempre prefieren a otro. Es de reconocer su paciencia, tiene al voyeurismo excitado en cada uno de sus gatillazos para generar su caída y también los para, sin causa ni juicio y sin saber si llegará a fin de mes. Todo el mundo dice que no, pero él dice que sí. Hasta la Juventus cruzó el Bernabéu para crucificarle con 3 goles en un templo que no perdonó ni a Casillas, y sin sentido tras aquello, ganó su tercera Copa de Europa consecutiva y ayer ganó el premio al mejor portero que juega en Europa. Y que aunque sea más pequeña que Asia, tampoco tiene explicación, su carrera está siendo lo que pasa mientras persigue su apetito.

Nadie explica a Keylor Navas. La única diferencia con los demás palpable es que juega a todo en la feria, y sin motivo, acierta. Tiran balones y le caen a él, le ponen la mirilla desviada y atina. Keylor no es un perdedor, pero aún mantiene en secreto cómo sobrevive en este parque de atracciones kafkiano. Tiene que ser divino.

Lo de Keylor y el Madrid tiene más de amor platónico que de imposible. No tiene fosforescencia, aunque se fuerce el tupé, pero admite la belleza y acompañar el relato del Madrid: todo entrenador que lo ha entrenado, ha tenido la manía de jugársela con él sin ninguna explicación.

Quién sabe si lo que se suele cuestionar es si Keylor Navas es un portero, un aforismo o un debate.

Keylor torea como puede pero no le da miedo el toro. También a los escépticos. Tiene y aún no se entiende cómo, las mismas Copas de Europa que Maradona, Pelé y Bekenbauer juntos.

En cambio, ser Cortois debe ser fascinante.

Pero pierde emoción.

Dicen que le va a quitar el puesto.