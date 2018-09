Mariano: "Si el Real Madrid se interesa por mí, yo me debo a este club"

Comenzó la presentación con el ya habitual vídeo con todas las mejores jugadas y goles del jugador en cuestión al que se vaya a presentar, en este caso, con todos los goles de Mariano en el Lyon, y en el Real Madrid además de algunos con las categorías inferiores.

Florentino Pérez: "Has demostrado que podías volver al Real Madrid"

Florentino Pérez compadeció posteriormente para darle la bienvenida a Mariano, “Cada vez que damos la bienvenida a un gran jugador los madridistas recibimos una enorme alegría, pero además hoy es algo especial porque vuelve uno de los nuestros”. “Hoy vuelve a casa un joven jugador en el que desde hace muchos años hemos depositado mucha confianza. Se ha ganado estar hoy aquí”.

“Sabes muy bien lo que cuesta llegar hasta aquí, tú sabes lo que es sufrir hasta el final. Has demostrado que podías volver al Real Madrid, al club que llevas en tu corazón”. El presidente puso a Mariano como el ejemplo de lo que significa la cantera, y el símbolo del esfuerzo, además del ejemplo a seguir por los jóvenes. Mariano tiene además el récord de goles en una temporada con el Real Madrid Castilla y ha anotado 21 tantos en su etapa en el Olympique de Lyon, club al que el presidente calificó como “amigo”.

Por último el presidente dio una valoración de lo que ha sido el mercado para el Real Madrid, “El camino es la senda trazada en su día por don Santiago Bernabéu, los mejores del mundo, los mejores de España y los mejores de nuestra cantera.” Comparando esta frase a los fichajes de Courtois (mejor portero del Mundial), Odriozola (Internacional mundialista con España) y Mariano, además de seguir con la política de incorporar a jóvenes jugadores con un futuro muy prometedor por delante como Lunin y Vinicius. “Para triunfar aquí la mayor fortaleza tiene que ver con esa entrega que nos piden nuestros seguidores”.

Mariano: "Hoy es el día más feliz de mi vida"

Posteriormente a las palabras del presidente le tocó el turno a Mariano, el protagonista se mostraba muy emocionado y nervioso, “Hoy es un día muy especial para mí y sólo puedo dar las gracias, al club, al entrenador, al presidente”. El hispano-dominicano prometió poner todo su corazón y empeño para que el Real Madrid siga haciendo historia y ganando títulos.

Mariano salió al césped del Santiago Bernabéu vistiendo la que es ya su nueva camiseta y con el dorsal número “7” a su espalda, el jugador dio unos toques a la pelota, saludó a la afición y se hizo muchísimas fotos para posteriormente atender a los medios de comunicación en rueda de prensa, junto con Emilio Butragueño que le dedicó estas palabras: “Te has formado en los valores del Real Madrid y esos valores han sido claves para que triunfases en La Liga Francesa”.

El ex del Olympique de Lyon repitió constantemente la frase: “Hoy es un día increíble, el más feliz de mi vida”. Mostrando continuamente su felicidad por cumplir este momento. Evidentemente una de las primeras preguntas fue sobre la elección del número, “Para mí lo más importante no es el número, aunque es un reto y un orgullo llevar el número que han llevado todas esas leyendas”. “Es un número que estaba libre, me hacía muchísima ilusión y estoy muy contento de poder llevarlo”.

El propio Mariano parecía sorprendido por su fichaje y repasó su etapa en Francia, “Cuando sales también maduras y mejoras en todo, pero aún tengo mucho que mejorar y vengo a trabajar y ayudar a los compañeros”. “Es difícil imaginar volver al cabo de un año, pero cuando recibo la llamada de Julen me puse muy nervioso y muy contento”. “Gran parte de mi fichaje fue por su llamada, me dijo que iba a ser importante y que iba a estar muy contento si yo venía”. Por último, no descartó la posibilidad de debutar mañana en el partido frente al Leganés, “El entrenador es el que decide, él me ha convocado y yo encantado de estar aquí y poder dar el máximo”.