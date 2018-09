Yoel Bárcenas no viajará con su selección

Yoel Bárcenas comienza a gustar en Oviedo. Tras su gran encuentro ante el Córdoba, en el que los azules se impusieron por 2-4 en el Nuevo Arcángel, gracias al doblete y la asistencia del panameño, salió elegido MVP de la jornada en La Liga 1|2|3 con más de 1.600 votos (una encuesta en la que también se encontraba Saúl Berjón).

El extremo ha comenzado de titular los dos encuentros de liga que se han disputado por el momento, en parte ayudado por la lesión de Aarón Ñíguez, pero además se ha reivindicado en el puesto con una gran actuación en el último enfrentamiento contra el Córdoba, ya que en el estreno liguero estuvo algo desaparecido. Es por eso que el hecho de poder contar con el panameño todo lo posible se hace esencial para Anquela, especialmente teniendo en cuenta la fragilidad física de Aarón, y por lo que el club ha pedido expresamente al combinado de Panamá que no convoque a Bárcenas para el partido amistoso que jugará el 11 de septiembre. La selección, atendiendo no solo a los deseos del Real Oviedo sino a los del propio jugador, que quiere crecer en el club carbayón, ha decidido dejar a Bárcenas quedarse en España y seguir con su equipo.

Una situación diferente vive Oswaldo Alanís, reciente fichaje del Real Oviedo e internacional con México. El caso del defensa es más complicado, ya que no tiene el puesto asegurado en su selección, y de hecho no fue al Mundial de Rusia, mientras que Bárcenas es un indiscutible de Panamá, por lo que no necesita acudir a este tipo de citas para interesar al entrenador. Alanís sí abandonará Oviedo durante el parón de selecciones que habrá en LaLiga Santander, pero que no se realiza en Segunda, por lo que no podrá contar para Anquela para el partido contra el Zaragoza, haciendo además que su adaptación al club carbayón sea más lenta de lo esperado.