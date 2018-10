Previa Cádiz C.F. - Real Oviedo: volver a volver

Cádiz es una ciudad que siempre trae buenos recuerdos al oviedismo. Hoy, casi siete meses después, el Real Oviedo se vuelve a enfrentar al conjunto amarillo, de nuevo en el feudo cadista.

La última visita al Carranza se saldó por una más que cuestionada derrota que ponía fin a una racha de diez partidos consecutivos sin perder del equipo de Juan Antonio Anquela, después de que el Cádiz volteara el tanto inicial de un Real Oviedo que jugó con diez desde la primera mitad.

En la historia reciente de ambos conjuntos -entendiéndose esta como los partidos que han disputado desde 2015- el Real Oviedo está un paso por delante del Cádiz.

Desde que se enfrentasen en la tan recordada fase de ascenso a Segunda División, en mayo de la temporada 14/15, el conjunto carbayón ha sido capaz de ganarle al Cádiz hasta en cuatro ocasiones, mientras que un empate y una derrota son los peores resultados del Real Oviedo ante dicho equipo.

David Fernández, durante la celebración del partido más recordado del Real Oviedo ante el Cádiz. | imagen: VAVEL

Empatados en casi todo

Así llegan Cádiz y Oviedo a la tercera jornada de liga. Aunque obviamente es pronto para que haya diferencias notables entre los equipos del campeonato, el conjunto cadista logró auparse en sus dos primeras jornadas, mediante un empate y una victoria, hasta la sexta posición.

Un gol más en la diferencia de tantos permite al Real Oviedo situarse por encima del Cádiz en la clasificación y verlo desde cuatro posiciones más arriba, desde el ascenso directo.

Lance del juego del Numancia - Cádiz de la pasada jornada. | Imagen: La Liga

Ya no hay miedo lejos de La Ería

Ser visitante. Esa asignatura que el conjunto carbayón lleva teniendo pendiente desde tiempos inmemoriales ya parece ser agua pasada para el equipo de la capital del Principado de Asturias, o por lo menos así se demostró en el Nuevo Arcángel tras endosarle un contundente 2-4 al Córdoba.

Cualquier aficionado del Oviedo se daría con un canto en los dientes en otra temporada si se consiguiese un empate en las dos visitas consecutivas por las que está pasando el equipo. Pero no este año. Anquela sabe de la importancia de sumar fuera de casa si se quiere lograr el objetivo al final de la temporada.

Carlos Hernández pugna por el balón durante el Córdoba 2-4 Real Oviedo. | Imagen: La Liga

Cada míster, un dibujo diferente

El 4-2-3-1 que seguramente dibujará Cervera a sus pupilos en su pizarra, horas antes del choque, contrastará, casi de forma definitiva con el 4-3-3 que planteará Anquela y que refleja la identidad de este nuevo Oviedo.

A pesar de que no le dio los tres puntos el pasado fin de semana en Los Pajaritos, el Cádiz dejó buenas sensaciones en un campo siempre difícil, del que el Real Oviedo salió goleado al final de la pasada temporada.

Por su parte, el conjunto carbayón intentará limar las carencias defensivas que le pudieron costar el empate o incluso la derrota en el Arcángel, y que el guardameta Alfonso Herrero mantenga el rendimiento ofrecido en dicho partido.

El Cádiz, que ya no cuenta con el extremo Álvaro García, recién llegado al Rayo Vallecano, tratará de hacer valer las ofensivas de sus no menos habilidosos extremos Salvi y Vallejo. Aketxe, un viejo conocido de la parroquia gaditana también apunta a ser titular mañana y formar, junto a los extremos mencionados y el delantero ex del Lugo, Mario Barco, la punta de ataque amarilla.

Atrás, Servando, que ya disputó el playoff en el que el Real Oviedo logró el ascenso, formará parte del XI inicial junto a sus compañeros David Carmona, Marcos Mauro y Matos y juntos tratarán de evitar que la delantera eléctrica del Real Oviedo, que ya suma cinco goles en lo que va de liga, logre su cometido, hacerle gol al meta Cifuentes, que estará, una vez más, bajo los palos.