Charles obró el milagro

Después de dos partidos en los que el juego desplegado ha dejado que desear, la SD Eibar afrontba uno de los partidos más importantes de la temporada, el derbi guipuzcoano. Los armeros se veían las cara con la Real Sociedad, equipo rejuvenecido tras la incorporación de Asier Garitano.

Novedades en los onces

A pesar de que a algunos entrenadores suelen rotar en habitualmente, esta vez fue por obligación. José Luis Mendilibar no pudo contar con tres hombres clave : Pedro León,Paulo Oliveira y Kike García, todos lesionados. No obstante, la plantilla del Eibar es larga y esto no ha supuesto problema alguno para el entrenador vizcaíno. El hombre encargado de suplir al Kike García ha sido Marc Cardona, recientemente fichado del Barcelona B. El delantero catalán debutaba en un partido oficial con una actuación bastante sorprendente.

El once de Garitano también presentaba variaciones, concretamente dos. Zurutuza y Diego Llorente fueron los sacrificados, este último por lesión. Los encargados de ocupar sus puestos fueron Aritz Elustondo y Sangalli.

Comienzo eléctrico

Cuando el electrónico apenas se había puesto en marcha se produjeron las primeras ocasiones. Al minuto 3, una ocasión de Marc Cardona puso en apuros a la defensa blanquiazul, forzando el primer saque de esquina. La SD Eibar dominaba, pero bastante lejos de la portería defendida por Rulli.

El fútbol es injusto y en primer gol de la Real Sociedad así se demostró. Al primer cuarto de hora del partido, un penalti del portero Serbio provocó el gol de los de Garitano. William Jose no falló, mandándola al fondo de la red. Inmediatamente después, el jugador brasileño tuvo que ser sustituido debido a molestias en el abductor.

Debut con gol

Los minutos iban pasando y la SD Eibar seguía dominando la posesión. Orellana, uno de los hombres más activos durante lo primeros minutos, fue el encargado de llevar la manija del encuentro, creando un auténtico dolor de cabeza al ex-madridista Theo Hernández.

10 minutos después del gol donostiarra, llegaba la reacción armera. Una buena jugada de Anaitz Arbilla por la banda derecha dejaba el gol en bandeja al joven debutante Marc Cardona. El catalán se estrenó, poniendo el momentáneo empate en el marcador.

El gol cambió radicalmente la dinámica del partido. Después de media hora en la que el el partido fue bastante eléctrico, ambos equipos se relajaron, sabiendo lo que les esperaba en la segunda mitad. La peor noticia de los primeros 45 minutos, fue sin duda la recaída de Fabián Orellana, el cual tuvo que ser sustituido en el último suspiro.

Nuevos aires en Ipurua

Después de un merecido descanso, los jugadores de ambos equipo saltaban al terreno de juegos. Todos, menos Pedro Bigas. El defensa español se quedaba en el banquillo, entrando Cote en su lugar.

Como suele ser habitual, la defensa armera ha dejado de qué hablar en los primeros minutos de la segunda mitad. Dos ocasiones en apenas un minuto pusieron en jaque a los armeros, aunque por suerte, Dmitrovic demostró su buen nivel actual. La Real Sociedad salió bastante mejor y el Eibar comenzó a sufrir.

Sufrir cada partido

A los hombres de Mendilibar cada vez les costaba más acercarse a portería rival, aunque tuvieron ocasiones para adelantarse. La más clara se produjo al minuto 62. Después de una falta en campo donostiarra, José Ángel remató desde fuera del área, pero sin fortuna.

La polémica, como no podía ser de otra manera, estuvo presente en el partido. Después de una buena internada de Juanmi, el delantero cayó dentro del área, aunque el árbitro murciano no pitó nada, La afición visitante no estaba de acuerdo y así se lo hicieron saber al colegiado.

Ambos equipos necesitaban el gol que les diera la victoria, pero tardaron en hacerlo saber. No fue hasta el minuto 75 cuando los de Mendilibar dieron su último arreón. A pesar de el esfuerzo depositado en los últimos minutos, fueron incapaces de batir la defensa de Garitano.

Los minutos pasaban y ambos equipos andaban cortos de fuerzas. La Real estuvo más activa en la recta final, aunque sin ningún resultado. Orellana no fue el único jugador lesionado en el encuentro. En el minuto 87, Merquelanz tuvo que salir del terreno de juego después de un golpe en la rodilla. Solo dos minutos estuvo en el campo el jugador de la Real.

Ocurrió el milagro

No faltaba nada para llegar al 90, cuando se produjo el milagro en Ipurua. Después de una jugada por banda derecha, Charles Díaz anotó el gol que daba la victoria al Eibar. Un gol en el último suspiro, que da los primeros puntos de la temporada al conjunto eibarrés.

Hay victorias especiales y esta es una de ellas. La SD Eibar se impone milagrosamente a la Real Sociedad, en lo que ha sido uno de los derbis más ajustados de los últimos años. Tocó sufrir, pero mereció la pena.