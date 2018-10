El Barça B falla en su primera cita en el Mini Estadi

El FC Barcelona B debutaba ante su público en el Mini Estadi tras perder por 3 goles a 1 en Alcoy. Los de García Pimientas ya conocían lo dura que es la Segunda División B. El filial culé es uno de los equipos favoritos para volver a la categoría de plata del fútbol español, por su destreza y su calidad, pero los rivales no van a regalar nada a los azulgranas. La Segunda B es una categoría muy competitiva, con campos muy difíciles. Se espera una temporada muy exigente para los azulgranas.

Durante la tarde del sábado, el equipo azulgrana se estrenaba en casa, ante la SD Ejea, un rival que tampoco pudo conocer la victoria en la primera jornada de liga.

Pese a merecer más, el solitario gol de Catalá al inicio de la segunda parte, significó la derrota en el segundo encuentro de la dura temporada que se avecina para los culés, y la primera en su estadio, el Mini Estadi.

Una primera mitad con ocasiones en ambas áreas

El equipo local empezó jugando como sabe. El ADN Barça se notó desde el minuto uno de partido. Los azulgranas plantearon un partido de toque, con Ezkieta en la portería, Morer y Miranda en los carrileros, tres jugadores en la zaga, Chumi, Mingueza y Sarsanedas, pese a que el capitán iba adelantándose para colocarse en el pivote, los magos Riqui Puig y Monchu en el centro del campo, y en la punta del ataque Abel Ruiz, acompañado en las bandas por Ballou y Carles Pérez.

La primera ocasión del partido fue para Monchu. El ‘10’ culé disparó el balón un poco desviado de la portería de Loscos. La segunda ocasión no tardó en llegar. Carles Pérez disparó un potente chute que no pudo atajar el portero del club aragonés, el rechace cayó en los pies de Abel Ruiz, quién no pudo aprovechar la ocasión.

Monchu lamentándose tras fallar una ocasión | Foto: Noelia Déniz, VAVEL.

Las ocasiones no paraban de llegar, Riqui Puig bajaba a recibir un balón a su propia área, controlaba hasta mitad de campo y dejaba un buen pase a Monchu quien controla el balón, entra en el área y recorta para dejar sentado a varios rivales, para finalmente pasar a Ballou quien cruza un potente disparo que se va fuera por muy poco. El ‘chico de moda’, Riqui Puig, seguía manejando el juego azulgrana, regateaba con facilidad a los rivales y ponía balones de primer nivel a sus compañeros. Carles Pérez, Ballou y Monchu intentaron convertir un balón en gol pero no lo lograron.

Monchu tuvo una de las mejores ocasiones para marcar en los últimos minutos del encuentro. Con una bicicleta sorteó a un par de rivales pero finalmente la pelota acababa en las manos de Loscos.

Los aragoneses probaban suerte llegando por las bandas y acabando las jugadas centrando al área. Jokin Ezkieta tuvo que hacer varias paradas de nivel en la primera parte, incluyendo un potente cabezazo que iba directo a la escuadra, que obligó al portero navarro a ‘volar’. El SD Ejea no le quiso poner nada fácil el partido a los locales, e incluso llegó a marcar en el primer tiempo. Una recuperación tras una fuerte entrada sobre Puig, acabó en los pies del delantero Adrià De Mesa, quién envío el balón al fondo de la red. Por suerte para los locales, el jugador había recibido el balón en posición ilegal y el gol fue anulado.

La SD Ejea cometiió duras entradas sobre Riqui Puig para intentar pararlo | Foto: Noelia Déniz, VAVEL.

El gol de la SD Ejea condenó al Barça

La segunda parte empezó muy parecida a lo que había sido la primera mitad del encuentro. El Barça B buscaba llegar al área rival a partir de la combinación de pases cortos y claros, pero las malas noticias no tardaron en llegar. En el minuto 49, el central de la SD Ejea, Catalá, remataba a bocajarro un saque de esquina que acababa en el fondo de la red de la portería defendida por Jokin Ezkieta.

El filial culé no bajo la cabeza en ningún momento y lo seguía intentando como en los primeros minutos del encuentro. Ballou hizo muestra de su portento físico y de su velocidad, creando buenas ocasiones y generando saques de esquina que finalmente acababan en nada.

Loscos tuvo que intervenir en la segunda parte. Y de qué manera. Carles Pérez mandó un buen disparo a la parte baja de la portería, aun así, el guardameta hizo una parada de primerísimo nivel.

En el min 61, García Pimienta dio entrada al delantero canario Rafa Mújica para sustituir a Abel Ruiz, quién no había conseguido hacer un buen partido. Diez minutos más tarde entró Álex Collado, quién había sido titular en el partido frente al Alcoyano, sustituyendo a Morer.

El último tramo de partido se avecinaba emocionante. Lafita, el 10 de la SD Ejea, montó un contraataque él solo, sorteando a varios defensas culés, y quedándose solo ante Ezkieta. El portero navarro consiguió evitar el gol y devolvió la contra, está vez para los suyos. La pelota caía en los pies de Monchu, quien una vez mandaba el balón lejos de la portería rival.

La tensión seguía en aumento. Los de Guillermo Romo empezaban a perder tiempo, y el colegiado balear, Sebastián Ripoll, tuvo que amonestar al portero del club aragonés. Además, se produjo una pequeña tangana debido a que Collado recriminó una dura entrada a Catalá.

El último intento por parte de García Pimienta de revolucionar el partido fue dar entrada al campo al delantero ecuatoriano, Kike Saverio, cuando faltaban cinco minutos para acabar el choque, quien sustituyó a Carles Pérez tras sufrir una dura entrada.

Los azulgranas intentaron poner las tablas en el último tramo del partido. Por desgracia para ellos, no lo consiguieron, y el equipo de Pimienta perdió su segundo partido de la temporada, esta vez en su casa, el Mini Estadi.