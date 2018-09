El Real Madrid deleita en el Bernabéu en un partido casi redondo

La vuelta al cole también llegó al estadio Santiago Bernabéu. Merengues y pepineros acudían a la Avenida de Concha Espina con la intención de marcharse con los deberes hechos. Mientras los hombres de Julen Lopetegui buscaban hacerse con la tercera victoria consecutiva para seguir en la cumbre de la clasificación, los de Mauricio Pellegrino debían poner toda la carne en el asador para regalar a su afición la primera victoria de la campaña.

El 'Lega' buscaba un pepinazo en el Bernabéu, pero Bale, Ramos y Benzema, este último por partida doble, fueron los encargados de que no se produjera lo que ya ocurrió la pasada temporada en la Copa del Rey. Carrillo, por su parte, hizo que el Leganés soñara hasta el comienzo de la segunda mitad. Sin embargo, los de Julen Lopetegui lograron dar una alegría al con su buen hacer y marcharse con los tres puntos en la mochila.

Bale adelantó y Carrillo hizo soñar

El Real Madrid saltó al césped con ganas de hacerse con el dominio del balón, por lo que no dudó a la hora de aproximarse a la portería custodiada por Cuéllar. Cuando solo habían acontecido cinco minutos de partido, Asensio tuvo la primera ocasión del partido, pero su zarpazo se machó por encima del travesaño. Con el paso de los minutos, los blancos se convertían en dueños y señores del partido, mientras el ‘Lega’ presionaba con la esperanza de robar un balón que le permitiera arruinar el debut a Courtois.

Bale fue el encargado de abrir la lata Poco a poco, iba siendo habitual que los balones se pasearan por el área del equipo visitante, esperando que alguno de los componentes de la BBA consiguiera abrir la lata. Como el que avisa no es traidor, Bale fue el encargado de hacer el primer gol del partido cuando apenas había acontecido el primer cuarto del choque. El galés aprovechó una asistencia de cabeza de Carvajal para mandar el balón dentro de las redes de Cuéllar, que tocó el cuero, pero fue incapaz de evitar el primer tanto del partido. Tras el gol, el Leganés intentó buscar oxígeno, pero los planes del Real Madrid pasaban por buscar más dianas para evitar sobresaltos.

Lo impredecible del fútbol hizo que, cuando parecía que estaba más cerca el 2-0 que el empate del conjunto del sur de la capital, un penalti de Casemiro sobre Eraso, propició que Carrillo subiera al marcador el primer gol con sello blanquiazul. Con el empate, los hombres de Pellegrino se animaron y Santos volvió a probar suerte desde fuera del área, pero su disparo fue intercedido por Courtois.

Que el Leganés despertara no significó que el equipo de Lopetegui se durmiera en los laureles y Bale buscó el segundo tanto del Real Madrid y el segundo en su cuenta personal. Con el filo del descanso visualizándose en el horizonte, el partido no daba tregua. Por un lado, los locales buscaban con ansía el gol que rompiera la igualada, mientras los pepineros aprovechaban su velocidad para aproximarse hacia la portería defendida por el cancerbero local. Con el empate presidiendo el electrónico, los 22 protagonistas se marcharon por el túnel de vestuarios.

Festival de goles

El inicio de los últimos 45 minutos de partido trajo consigo la polémica. Benzema marcó y el árbitro anuló el tanto. No obstante, tras consultar con el VAR y ver él mismo la jugada, Jaime Latre optó por validar el gol, lo que volvió a aventajar al Real Madrid. El Leganés respondió con un zarpazo de Santos que consiguió arrancar algunos suspiros en la grada, pero que, para su desgracia, no llegó a buen puerto.

Benzema creó mucho peligro y materializó sus oportunidades con dos goles El combinado de Lopetegui también probó fortuna por medio de Bale, pero el balón se marchó por la línea de fondo. Kroos se sumó a la fiesta de oportunidades con un disparo que se fue muy cerca de palo izquierdo de Cuellar. Benzema, por su parte, buscaba cazarla, pero la zaga blanquiazul se interponía en su camino. Como el que avisa no es traidor, el ‘9’ del Real Madrid pescó el cuero y, desde el borde, del área mandó el balón a la red, haciendo así el tercer gol del partido y su segundo tanto de la noche. Lopetegui entonces decidió apostar por la magia y dio paso a Isco en el lugar de Modric.

Con un Real Madrid dispuesto a más y un Leganés hundido, el árbitro señaló una nueva pena máxima, aunque ésta a favor del equipo local. Gumbau derribó a Asensio y Ramos fue el encargado de materializar el penalti. Con un contundente 4-1 en el marcador, Pellegrino dio paso a Mikel Vesga y En-Nesyri buscando dotar de nuevas oportunidades a su equipo. No obstante, fue el Real Madrid el que siguió embotellando al Leganés y las ocasiones de gol se sucedían, arrancando continuamente los aplausos en la grada.

Se le hizo demasiado largo el choque al Club Deportivo Leganés, mientras que el Real Madrid buscaba la manita. No obstante, finalmente el partido finalizó con cuatro goles a uno y un conjunto blanco gustándose y dando una buena imagen ante su afición. No acabó así el rival, puesto que el Leganés aún no sabe lo que es ganar, por lo que tendrá mucho que trabajar de cara al parón por los compromisos de las selecciones.