Sin fichajes de última hora en Valladolid

Lo que parecía un día que podía deparar fichajes en el Real Valladolid, al final solo se confirmó uno que ya estaba hecho desde hace días antes, por lo que solo faltaba la confirmación.

El hecho de que el conjunto blanquivioleta tuviera encuentro durante la jornada de final de mercado marcó un poco el destino.

Antes del encuentro ante el Getafe, a las 18:50 horas, Joaquín se hizo oficial su fichaje y en el descanso del partido Antonio Domínguez fue el primer jugador del Real Valladolid en salir, que se marchó cedido al Sabadell.

Más tarde, sobre las 22:46 horas, Chris Ramos, otro de los jugadores que estaban en la rampa de salida, se marchó cedido al Sevilla Atlético con opción de compra.

Pero ahí no queda la cosa. El Real Valladolid estuvo todo el día buscando un lateral para hacerle la competencia a Nacho. Al final, ese lateral no llegó. Como consecuencia, Moi Delgado, que también estaba en la rampa de salida, se queda en el Real Valladolid. Según comentó Radio Marca Valladolid, el Lugo y el Real Valladolid han estado a punto de intercambiar a sus laterales. Kravets por Moi, pero por falta de tiempo no se produjo esa operación.

Otro de los jugadores que podrían haber salido y que finalmente se han quedado en el equipo es Alberto Guitián. El central no encontró ningún equipo y el Real Valladolid a pocos minutos del cierre de mercado le comunicó que tendrá dorsal. Llevará el número 15.

Al final, el Real Valladolid solo incorpora un solo jugador, da salida a dos jugadores y otros dos jugadores se quedan en Valladolid. Además, el club ha comunicado que Leo Suárez, jugador cedido por parte del Villarreal, tendrá ficha del filial y llevará el dorsal 32. El lateral, al final, no llegó.