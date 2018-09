Previa Nàstic - Rayo Majadahonda: dos equipos con necesitad de conseguir sus primeros tres puntos dela temporada

Los de Iriondo llegarán a tierras catalanas con la mentalidad de conseguir su primera victoria y salir de la zona de descenso de la clasificación. Llegarán a Tarragona después de perder el segundo partido, ante el Mallorca por la mínima en el Wanda Metropolitano. Los locales llegan a la jornada 3 también con la mentalidad de ganar los tres puntos, ya que la pasada jornada perdieron en El Molinón por 2-0. Han empatado uno y han perdido otro, esta temporada 18-19, además han marcado solo un gol y han encajado tres en dos jornadas.

Situación de los dos equipos

Hoy en día el Nàstic se sitúa en la vigésima posición de la clasificación con un punto. En su último partido, perdieron ante el Sporting de Gijón por 2-0 y les hicieron ponerse en la zona del descenso. Y de ahí, los rojoblancos se situaron quintos con cuatro puntos. Los tarraconenses, el domingo van a poner todas sus ganas e intensidad para conseguir su primera victoria.

El Rayo Majadahonda actualmente se sitúa en la vigésima segunda posición en la clasificación con cero puntos, a tan solo un punto del penúltimo que es el Reus y del decimocuarto que también tiene la misma puntuación, el Lugo. Como buen majariego sabemos que el Rayo perdió el primer partido por 2-1 contra el Zaragoza, y por la mínima de un gol el pasado lunes ante el Mallorca en su debut en el Wanda Metropolitano.

Así que, quiere conseguir el domingo su primera victoria en la nueva categoría, delante de su afición que le acompañará y ver que es un equipo que está preparado para competir este año tan bonito que será, tras hacer una temporada pasada increíble.

En su última jornada, perdió por 0-1 ante el Mallorca en su debut lo que será su casa durante tres meses, el Wanda Metropolitano. No fue un resultado como tenía que ser, pero tampoco terminó el partido con goleada, si no que fue una diferencia de un gol. Además, el Rayo tuvo la posición y varias oportunidades de gol, pero no tuvo suerte.

Los de Iriondo buscarán ese domingo los primeros tres puntos y salir de la zona de descenso, y seguir con el sueño de estar a la categoría de plata del fútbol español.

Estadísticas de los dos equipos esa temporada

El Rayo Majadahonda no ha ganado ningún partido de los dos que llevan ya jugados, el cual no tienen ningún punto, pero el equipo sigue ahí con mucha ilusión y hacer una temporada histórica en la categoría de plata del fútbol español.

El Nàstic de Tarragona tampoco ha ganado ningún partido de los dos que llevan ya jugados, pero de esos partidos jugados ha empatado uno contra el Tenerife.

Últimos encuentros entre ambos

Ambo equipos no han jugado ninguna vez en la historia del fútbol. Así que la mañana del domingo a las 12:00 horas en el Nou Estadi de Tarragona se verán por primera vez, será un bonito y disputado partido.

Jugadores a seguir

En el Rayo Majadahonda, respecto la última jornada, en la convocatoria para mañana no hay ninguna novedad. Pero hay que decir que Escobar, estuvo convocado en el partido ante el Mallorca, pero ayer, último día de mercado de verano de fichajes, pudimos saber que jugará esta temporada en la Unión Adarve, pero con opción de cedido.

Primero hay que decir que los dos últimos días del mercado de fichajes en el Rayo habido mucho moviendo, para reforzar la plantilla en la que es su primera temporada histórica en la categoría de plata del fútbol español. Los tres últimos fichajes han sido: Álvaro Bustos, Benito Ramírez y Verza. Se han unido ya al grupo, pero poco a poco, tienen que acoplarse y de momento no han entrado en la convocatoria y aún no debutarán.

Respecto a los jugadores que aún siguen lesionados no viajarán porque están recuperándose de su lesión, Andújar y Luso.

En el Nàstic afronta el partido con las bajas de Javi Jiménez, Ramiro Guerra y Kakabadze (lo traspasaron). Hay una duda, la de Fali por molestias en la rodilla derecha, además hay la gran novedad la de Iván López, ha sido fichado esta semana. El míster del equipo catalán está pendiente de Cadamuro, que llegó algo fuera de forma y quizá no pueda jugar mañana.

Hay que tener en cuenta en la delantera tarraconense, formada por Manu Barreiro y Uche, que todavía no han visto portería, pero es un peligro. Por lo que hace, en el centro del campo el Nàstic intentará aportar músculo y técnica a un equipo que precisa de más movilidad en las bandas. En la defensa, es la que hay más duda, aunque con los refuerzos de Iván López y Albentosa las garantías de éxito han aumentado.

Así que se verá un encuentro en el que los dos equipos irán a por todas y dar una buena imagen para sus aficionados. Ambos equipos querrán la victoria, y ninguno dejará jugar fácil al otro.

