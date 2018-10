Sporting - Extremadura: primera vez entre ambos

Llega la tercera jornada de liga de la 18/19 y este domingo se enfrentaran, por primera vez en su historia, Sporting de Gijón y Extremadura. Será desde las 16hs y tendrá al Sporting, por segunda vez consecutiva, haciendo de local en El Molinón.

Cómo llegan los protagonistas

Ayer finalizó el mercado veraniego y no hubo novedades relevantes en ninguno de los dos. El Sporting rescindió contrato con Rachid Aït-Atmane y fue el único movimiento. Ya con las plantillas confeccionadas no queda más que armar los equipo como tal. Aceitar el funcionamiento y la idea de los DTs será la siguiente tarea.







El Sporting viene de sacarle, en la primera fecha, un empate en Santo Domingo al Alcorcón con el golazo de Sousa en el 90+3 que le valió al portugues para ser el jugador de la fecha. En la segunda fecha se vió un equipo con las ideas más claras, ya con varios refuerzos dentro de la cancha como no había pasado con Alcorcón, en el que jugaron canteranos como Pablo Pérez, Fernández y Nacho Méndez. El resultado (2-0) y rendimiento fue positivo, tanto futbolística como anímicamente, tanto que el DT sportinguista declaró ayer que buscaran darle continuidad a lo realizado en el primer partido de local de la temporada.



Con las bajas por molestias de Canella, Noblejas, Traver, Blackman y Dani Martín, y el resto de la plantilla disponible (incluso los 18 que fueron convocados para el último partido) Baraja se guarda la convocatoria para los preliminares del partido. Los jugadores están citados a las 11:15hs en El Molinón para comer y luego prepararse para el tercer encuentro liguero de la temporada.







El Extremadura viene de empatar con el Oviedo en la primera fecha, y en la segunda le vendió cara la derrota al Depor. Con el objetivo primordial de mantener la categoría saldrán con precaución de no encajar y luego, con el desarrollo del partido verán para que están en ofensiva. Por su parte, llega con las bajas de Zarfino, Rennella y Tienza y el regreso de Borja García. Billy Arce y Casto se quedan afuera de la convocatoria. Esta tarde se entrenarán en Mareo.

Dato de color: Álex Barrera, autor de la primera conquista del Extremadura en la temporada, volverá a pisar el campo de El Molinón.



Así, los posibles '11' del Sporting-Extremadura:







La terna arbitral estará conformada por debutantes en la categoría, estos son:

- Arbitro: César, Soto Grado

- Cuarto arbitro: Alejandro, Muñiz Ruiz

- Asistente 1: Carlos, Álvarez Fernández

- Asistente 2: Ignacio, Alonso López

- Delegado/informador: Manuel Enrique, Mejuto González







La venta de entradas se dará en:

-las taquillas de El Molinón el Sábado de 11 a 13.30hs y de 17 a 20hs; y el Domingo desde las 11hs hasta el comienzo del partido.

-Tienda de San Bernardo el Sábado de 11 a 13.30hs.



Los precios:​