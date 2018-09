Previa Real Betis - Sevilla: examen final a principios de curso

Tempranero, pero siempre bien recibido, derbi sevillano el que acogerá el Benito Villamarín. Real Betis y Sevilla FC se vuelven a ver las caras una temporada más en el choque que más pasiones levanta en la capital andaluza. Un partido en el que hay más que tres puntos en juego. Un encuentro que contará con protagonistas diferentes a los de la pasada campaña tras la reconstrucción llevada a cabo en ambos conjuntos de cara a la disputa de competiciones europeas.

Si bien el cuadro de Quique Setién no llega en la mejor situación con respecto a LaLiga, el deseo de los locales no será otro que brindar un triunfo de mérito al beticismo. El Sevilla, más rodado que su rival tras haber disputado hasta tres rondas de clasificación previas para la Europa League a lo largo del verano, tratará de asaltar el feudo heliopolitano para continuar con su buena racha de resultados en la competición doméstica.

Más que tres puntos

No ha sido el mejor de los comienzos para el equipo de Setién. A pesar de las grandes expectativas depositadas en un equipo que ha realizado varias incorporaciones de renombre durante el mercado y que completó una pretemporada casi perfecto, el conjunto de la Palmera no ha empezado con buen pie el campeonato liguero. Si bien las sensaciones que transmite el equipo durante ciertas fases de los encuentros no terminan de ser malas, el poco acierto de cara a portería ha provocado que tras haberse disputado ya dos jornadas de liga, los verdiblancos tan solo hayan sumado un punto. No obstante, según dice la historia bética, los malos inicios de temporada no son un mal augurio para los de Heliópolis; la última vez que arrancaron el curso con una racha parecida a la de esta temporada, el Real Betis terminó clasificándose para la Champions League.

Ibai Gómez y Takashi Inui durante el encuentro de la jornada 2 | FOTO: LaLiga

A la inesperada derrota del Real Betis en su estreno liguero ante el Levante, se sumó la pasada jornada el empate sin goles cosechado ante el cuadro babazorro. Los de Setién visitaban Mendizorroza con la intención de enmendar los errores cometidos en el Benito Villamarín y limar asperezas con su afición tras la mala imagen mostrada contra los granotas. Sin embargo, en tierras vitorianas, el balón tampoco quiso entrar. Los verdiblancos gozaron de innumerables ocasiones para haberse adelantado en el marcador pero los atacantes béticos parecen haber arrancado el curso con la pólvora mojada.

Tras el 3-0 del primer choque de la campaña y el 0-0 de Vitoria, en caso de no ver portería ante el eterno rival, sería la primera vez que el conjunto de las trece barras encadenara tres partidos sin ver portería con Setién al mando. Y el hecho que preocupa a la afición bética es el calendario que está por venir. Tras no haber conseguido los tres puntos ante Levante ni Alavés, el nivel de los rivales aumenta, teniendo que enfrentarse en las próximas fechas a Sevilla, Valencia y Athletic, con partidos de competición europea de por medio.

A seguir con la racha

Distinto comienzo de temporada han tenido los nervionenses. Teniendo en cuenta todos los partidos oficiales disputados por el conjunto de Pablo Machín desde que arrancara el curso, tan solo el Barcelona, en la final de la Supercopa de España, pudo vencer al cuadro sevillista. Los rojiblancos ganaron todos sus partidos clasificatorios para la segunda competición continental, con sus respectivos enfrentamientos de ida y vuelta, ante Újpest, Zalgiris y Sigma Olomuc. Al mismo tiempo, de los dos encuentros que se han disputado hasta la fecha de LaLiga Santander, el Sevilla todavía no conoce la derrota. Si bien a la larga el hecho de haber comenzado antes puede hacer mella en la plantilla sevillista, a día de hoy el equipo se ve favorecido al estar más rodado que sus rivales.

André Silva dispuso de una ocasión clara para anotar | FOTO: Sevilla

El encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato liguero dejó alguna noticia negativa en Nervión. Más allá de resistirse la victoria ante el Villarreal de Javi Calleja, el conjunto sevillista perdió en dicho encuentro a su capitán, Sergio Escudero, por lesión. El público del Ramón Sánchez Pizjuán tuvo que contentarse con el empate sin goles logrado frente al submarino amarillo, durante el cual la eficacia de cara a puerta distó mucho de la vista en Vallecas una semana antes. El Sevilla suma ya cuatro puntos tras la goleada al Rayo Vallecano y el punto del segundo partido de la temporada.

La 2017/2018 marca el camino

Muchos han sido los derbis que han pasado sin que el cuadro de la Palmera tintara de verdiblanco el resultado. Pero la pasada campaña el Real Betis puso la primera piedra para cambiar la imagen ofrecida por el equipo en los últimos enfrentamientos. Aunque el encuentro disputado la pasada campaña en el Benito Villamarín culminó en tablas, el resultado del partido de ida y el empate cosechado finalmente en casa hacen pensar que algo está cambiando al otro lado de la ciudad. Y es que para ver la última victoria de los heliopolitanos frente al eterno rival en su estadio hay que remontarse hasta el año 2006, cuando los verdiblancos vencieron al Sevilla por 2-1.

El segundo derbi sevillano del curso pasado tuvo lugar en la jornada 37 | FOTO: LaLiga

Con el 3-5 del derbi disputado en Nervión todavía en la retina, Real Betis y Sevilla protagonizarían el penúlimo choque de la temporada pasada en el Benito Villamarín. Todo parecía salir a pedir de boca para los pupilos de Setién, que a los cinco minutos de encuentro ya marchaban por delante en el marcador gracias a un tanto de Marc Bartra. Pero el Sevilla lograría dándole la vuelta al resultado con los tantos de Ben Yedder y Kjaer. Finalmente, al filo del final, Loren Morón pondría el definitivo 2-2 en el luminoso y el segundo derbi sevillano del curso terminaría con reparto de puntos.

Duda hasta última hora

Ambos técnicos no podrán contar con algunos jugadores importantes para el derbi. Por parte de los verdiblancos, tal y como ha anunciado el propio Quique Setién en la rueda de prensa previa, todavía existen dudas con la presencia de Andrés Guardado en la convocatoria. El centrocampista mexicano no ha entrenado con el grupo los dos últimos días por unas molestias y será duda hasta el final.

El internacional portugués William Carvalho es otro de los que ha arrastrado molestias durante las últimas sesiones de preparación de cara al encuentro. Quien sí lleva varios días trabajando junto al resto del grupo pero todavía no está al 100% es Joaquín. El '17', al igual que Javi García, todavía no ha debutado esta temporada. Otra de las dudas será si la última incorporación del mercado de fichajes, Giovani Lo Celso, está en disposición de ser convocado para el importante choque del domingo.

El último fichaje sevillista entrenó con el grupo | FOTO: Sevilla

Mientras tanto Pablo Machín pierde, para varios meses, a Escudero, carrilero zurdo titular. La lesión sufrida en el codo durante el último encuentro de liga tendrá al capitán sevillista varios meses alejado de los terrenos de juego. De igual forma, el ex técnico del Girona tampoco podrá contar con el defensor Amadou por unas molestias en el isquiotibial derecho. Al igual que ocurre en Heliópolis, hasta última hora no se sabrá si Quincy Promes, jugador llegado del Spartak de Moscú, estará convocado para el partido.

Posibles alineaciones