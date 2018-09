Álvaro Cervera: "En casa debemos ofrecer un poco más"

Con rostro serio comparecía en la sala de prensa del Ramón de Carranza el entrenador del equipo gaditano Álvaro Cervera, en un partido que los amarillos estuvieron a punto de llevarse los tres puntos pero en el que a su parecer, su equipo debió ofrecer algo más.

Sobre el empate cosechado en la última jugada comentaba: “Igualamos ante un rival que va a ser un equipo importante. Lo hicimos bien por momentos pero el empate es justo, no hay otra lectura”.

“A mí me gusta que se hagan más cosas si se puede pero si no, no vamos a crearnos un problema. Al ser en el último minuto duele más. Hacemos una falta cerca del área y la rematan pero no tenemos que hacer esa falta. El fútbol es un deporte de errores pero te duele mucho porque se produce al final”.

Cuando era cuestionado sobre el juego ofrecido por su equipo añadía: “No salgo contento porque quiero más, no estoy acostumbrado en casa a igualar a los demás que es lo que hemos hecho hoy. Cuando la han tenido lo hemos hecho bien pero en casa creo que debemos ofrecer un poco más”. Sobre todo se mostraba enfadado por la forma de producirse la jugada definitiva: “El Oviedo lo ha pasado mal pero no me vale con eso. No me cabe en la cabeza que el balón esté en el córner contrario y acabe en el nuestro en la última jugada”.

No quiso hablar cuando era preguntado sobre el final del mercado de fichajes: “No voy a hablar nada del mercado de fichajes, diga lo que diga para bien o para mal se puede malinterpretar”.

Para acabar hacía una pequeña valoración sobre el césped: “Los jugadores se quejan que se hundía el pie en el apoyo, pero es igual para todos”.