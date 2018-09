Festival de goles en el Camp Nou

Un ambiente festivo y desenfadado en el Camp Nou acogía este FC Barcelona - SD Huesca. Tanto el rival como la hora, invitaba a los más pequeños de la familia a ir al templo blaugrana. Antes de que empezara a rodar el balón, los azulgranas medallitas del Mundial de Rusia han compartido con la afición sus premios. Thomas Vermaelen consiguió el bronce con la selección belga, Ivan Rakitic la de plata con Croacia y Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé fueron campeones del mundo con Francia.

El Huesca ha pisado el césped del Camp Nou dispuesto a plantar cara, a dar guerra e intentar rascar algún punto en el que es uno de los estadios más difíciles de la Liga Santander. Cucho ha adelantado a su equipo cuando tan solo habían pasado dos minutos y diez segundos de partido. Longo, delante de ter Stegen, le ha cedido el balón al '9' para que, con un pequeño toque con la parte trasera de la bota, entrara hasta el fondo de la red. El Huesca ha ido bajando la guardia y el Barça ha tomado las riendas del partido. Al cuarto de hora, Leo Messi se ha plantado en el área de Werner y ha ejecutado un disparo cruzado desde el lado derecho que ha significado el 1-1 para los azulgranas.

Busquets, Messi y Sergi Roberto en la celebración de un gol. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

Con el empate, el Barça era el dueño de la pelota y ha adelantado sus líneas: Gerard Piqué defendiendo por encima de la línea de medio y ter Stegen yendo a buscar pelotas pasado el primer tercio del campo. El Huesca se ha empezado a cerrar atrás y le ha pasado factura. Jordi Alba ha puesto un balón dentro del área antes de quedarse sin espacio por la línea de fondo y, con las líneas defensivas tan retrasadas, los del Huesca se han visto en apuros y Pulido ha metido el balón dentro de su propia portería. Un dulce inicio del Huesca que se ha torcido antes de la media hora de juego disputado. Poco antes de llegar a la media parte de partido, Gerard Piqué ha intentado reproducir ese 2-6 del Bernabéu de hace casi 10 años, aunque esta vez sin suerte.

El VAR, una vez más, ha intervenido en la jugada del tercer gol del Barça. La incertidumbre ha inundado el Camp Nou y, para la alegría de los culés, desde la sala de vídeo han concluido que el gol de Luis Suárez era en posición correcta. Poco ha tardado el Huesca a volver a entrar en el partido. Gómez ha puesto un pase de la muerte en el punto de penalti al que no ha llegado Sergi Roberto pero sí lo ha hecho Gallar. El partido ha llegado la mitad con un 3-2 en el marcador: el Barça en apuros y con cosas en las que reflexionar en el descanso mientras que el Huesca vivía casi un sueño habiendo metido dos tantos en el Camp Nou.

La segunda parte, decisiva

El descanso le ha ido bien al Barça, que ha salido al campo con ganas de morder, y lo ha conseguido. Solo habían pasado seis minutos y el marcador había cambiado de 3-2 a 5-2. Dembélé ha vuelto a marcar en esta tercera jornada de Liga, siguiendo con su buena racha goleadora. Ivan Rakitic ha marcado el quinto del Barça con una asistencia de Messi que ha rematado de volea. Gerard Piqué quería su gol y no ha dejado de intentarlo.

Ivan Rakitic, quien finalmenete decidió quedarse, con el balón en los pies. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Con la manita ya conseguida, el Barça tenía sed de más y ha llegado el sexto. Un contraataque con balón a tres: ter Stegen ha cedido el balón a Sergio Busquets desde la portería y este ha visto al capitán desmarcándose. El balón ha llegado a Leo Messi, que ha superado al último defensa y al guardameta rival. Con esta nueva diana, llegaba el primer cambio por parte de Ernesto Valverde que ha dado aire fresco a la defensa con Clement Lenglet. El estadio entero se ha unido a los aplausos para ovacionar a Ivan Rakitic cuando Arturo Vidal le ha sustituido. Un cariño de la afición culé hacia Rakitic después de rechazar ofertas de grandes clubes para quedarse en Can Barça. El de Arthur ha sido el tercer y último cambio de Valverde, que ha entrado por Sergio Busquets.

Leo Messi parecía no tener el día con los tiros libres de falta. Ha tenido dos oportunidades que no ha conseguido que entraran en la portería del Huesca, aunque alejadas no se han ido. Con el 6-2 en el marcador y pasado el minuto 75, parecía que el Barça había bajado el ritmo y la intensidad. Sin embargo, cuando los futbolistas del Huesca menos se lo esperaban, Messi junto a Arturo Vidal han llegado a la media luna del área y Jordi Alba, desde la segunda línea, ha recibido a la derecha de Werner para hacerse con el 7-2, su primer tanto a nivel individual de la temporada.

Quien no ha encontrado su tanto ha sido Philippe Coutinho, que ha sido de gran ayuda y eficacia en el centro del campo para la subida de balones. El 8-2 definitivo lo ha firmado Luis Suárez en el 90+1 desde el punto de penalti después de que Axel Werner hiciera una dura entrada.

Una goleada que le ha servido al Barça para situarse como líder de la Liga Santander, igualado de puntos con el Real Madrid pero con dos goles más a favor que el conjunto de Julen Lopetegui.

Los fichajes veraniegos no terminan de aparecer

Marlon, Arthur, Lenglet y Arturo Vidal han sido las cuatro incorporaciones que ha hecho el Barça en este mercado. Ninguno de los cuatro ha estado en el XI titular de este partido ni tampoco en los dos anteriores contra el Alavés y el Real Valladolid. Un Barça poco renovado hasta la llegada de los cambios, no es hasta entonces cuando los nuevos tienen protagonismo. El primero en pisar el césped ha sido el ex sevillista Lenglet para sustituir a Umtiti. Un partido discreto pero eficaz del '15' del Barça que ha conseguido dejar la portería a cero durante los minutos que jugó. Quien también han tenido sus minutos han sido Arturo Vidal y Arthur.

Arthur con el 8 de Andrés Iniesta con el balón en los pies. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Ousmane Dembélé sigue siendo intocable

Una vez más, el futbolista francés ha tenido la confianza de Valverde. Después de su papel goleador en los partidos anteriores, no cabe duda que Dembélé se ha convertido en pieza clave de este Barça 2018/19. A los 30 minutos de encuentro ha disparado desde la frontal del área un balón envenenado que se ha estampado en el travesaño de la portería de Werner. No ha sido hasta el minuto 48 que Dembélé se ha sumado a la lista de goleadores de la tarde con un tanto parecido al de Leo Messi.