La pizarra: la efectividad frente a la revelación

La jornada 3 de LaLiga Santander era una jornada en la que los equipos debían dar un golpe de autoridad antes de que se llevara a cabo el parón por los compromisos internacionales que acontecerán en la próxima semana, con motivo de los dos primeros partidos de la UEFA Nations League para los combinados nacionales europeos y de los partidos amistosos para el resto de países.

Este sábado, en plena lucha por alcanzar el primer puesto de la tabla clasificatoria, los de Julen Lopetegui reaccionaban ante la amenaza que suponía que el vigente campeón recibiera a un recién ascendido como la Sociedad Deportiva Huesca, que llegaba imbatible a un partido en el que ambos equipos tendrían que luchar, jugándose conseguir distintos objetivos con distintas armas. Por su parte, los de Leo Franco viajaban hasta tierras barcelonesas para seguir puntuando de cara a conseguir mantener la permanencia, habiendo conseguido el sueño de ascender a la máxima categoría del fútbol español. Por otro lado, los de Ernesto Valverde querían firmar una buena actuación a domicilio antes de visitar un estadio que siempre resulta ser complicado como lo es Anoeta, sumando tres puntos fundamentales para ponerse en lo alto de la clasificación con el goal average a favor.

Viniendo de tierras pucelanas con la incertidumbre que se les quedó al ver que un recién ascendido les puso las cosas difíciles, y a sabiendas de que hasta pudieron puntuar consiguiendo el empate in extremis, Ernesto Valverde recibía a otro recién ascendido con la lección aprendida y sin correr riesgos a la hora de apostar por un once con posibles rotaciones. Minutos antes del partido, el técnico cacereño publicaba un once inicial en el que volvía a estar el reivindicativo Ousmane Dembélé acompañando a Leo Messi y Luis Suárez en el ataque y sacando a sus jugadores de gala para conseguir un buen resultado. Al equipo le funcionó el planteamiento, el equipo asumió el rol de vigente campeón, defendió el título ante un equipo revelación que en ningún momento abandonó su carácter y que mostró valentía y el staff encontró la tecla perfecta, dando lugar a una goleada en la que el engranaje culé maravilló con el recital de pases que Leo Messi dio a la cabeza.

Otra goleada como la que ya consiguieron ante el Deportivo

En una tarde correspondiente a una jornada de fútbol en estado puro, los jugadores del Fútbol Club Barcelona y de la Sociedad Deportiva Huesca saltaban al césped del feudo azulgrana con la mente puesta en conseguir los tres puntos. Los vigentes campeones, que tenían claro que debían conseguir una victoria para seguir imbatibles y colocarse por encima de su máximo rival en la tabla clasificatoria, empezaban con mal pie un partido en el que los oscenses se adelantaban en el marcador con un gol de Juan Camilo Hernández, que después de una jugada de estrategia, engañaba a la zaga defensiva culé para colar el esférico en la portería de Marc-André ter Stegen, siendo precipitado y sentando como un batacazo que a su vez, les sirvió para demostrar autoridad y comenzar a engrasar un planteamiento que finalmente haría efecto en un choque en el que la efectividad pudo con la confianza y la ilusión de uno de los recién ascendidos.

Habiendo encajado el primer gol del encuentro, los azulgranas reaccionaban con un gol firmado por su máxima estrella y ahora capitán, Leo Messi, que en todo momento desplegó su gran mapa de acción por todas las zonas del campo y dando un recital de pases y asistencias. De esta forma, el argentino ponía el empate en el electrónico y daba inicio a una goleada en la que él mismo alcanzaría las 150 asistencias nunca antes alcanzadas en LaLiga Santander. En su primera diana, el delantero rosarino recibía el balón en la frontal, hacía un recorte seco y la cruzaba hacia la portería de Axel Werner.

El segundo tanto llegaba de la mano del defensa del conjunto rival, Jorge Pulido, que marcaba en propia puerta. A partir de ahí, los de Ernesto Valverde comenzaron un festín goleador en el que volvió a reivindicarse Ousmane Dembélé y en el que también tuvieron cabida Ivan Rakitić, Jordi Alba y Luis Suárez. Juntos, los vigentes campeones conseguían otra goleada como la que ya consiguieron ante el Deportivo de La Coruña el 20 de abril de 2016.

No hay quien pare a Leo Messi

La efectividad de Leo Messi no tiene parangón. No hay rival capaz de hacerle competencia al argentino y tampoco lo hay a la hora de atajar sus pases al hueco, sus asistencias, sus disparos cruzados, sus regates y su efectividad de cara a portería. Con mirada de lince y un plus superlativo en su visión de juego, el ahora capitán del Fútbol Club Barcelona asumía el rol de protagonista en un partido en el que además de marcar dos goles, alcanzaba las 150 asistencias en LaLiga Santander, siendo el único jugador en hacerlo en el siglo XXI. Además, con un recital de pases incluido, el rosarino se llevaba dos asistencias, siete disparos y un 83% de efectividad en sus pases.

Liderato alcanzado

Con el pitido final, los de Ernesto Valverde se ponían líderes con 9 puntos, 12 goles a favor, 2 goles en contra y quedando por delante de un Real Madrid que ayer ganó al Club Deportivo Leganés con otra goleada y una exhibición de Karim Benzema. Con los blancos contando con 10 goles a favor y 2 en contra, el objetivo de superar al máximo rival se convertía en una realidad, primando el goal average.

Un Clément Lenglet debutante

Corría el minuto 64 en el Camp Nou y el central galo se preparaba para salir al terreno de juego y firmar su debut en LaLiga Santander con la elástica azulgrana. Con el partido ya resuelto, Ernesto Valverde empezaba a mover el banquillo y él era el primero al que le daba entrada. El cartelón lucía el dorsal 23 de Samuel Umtiti, que salía del terreno de juego para que entrara su compatriota y compañero en la zaga defensiva culé.

Con posicionamiento y buen toque, Clément Lenglet jugaba sus primeros minutos en la competición liguera ante su nueva afición.

Un Jordi Alba reivindicativo entre tanto revuelo

A pocos minutos del pitido final, el de Hospitalet de Llobregat se reivindicaba uniéndose a la goleada azulgrana. El lateral, que ha sido noticia esta semana después de no haber sido convocado por Luis Enrique Martínez en la lista de jugadores elegidos para disputar los dos primeros partidos de la UEFA Nations League, batía a Axel Werner para dejar constancia de que su trabajo, nunca lo hace en vano. Él quiere volver a vestir la rojigualda y hará todo lo posible para recuperar la confianza del técnico asturiano.