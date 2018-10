Sarsanedas: "Hay que sumar ya"

Los hombres de García Pimienta han debutado en Segunda División B con un tanto de mala suerte. Si en su participación en la gira del primer equipo muchos de ellos sorprendieron, en el arranque liguero los resultados no acompañan al equipo.

Tras un partido inaugural con poca fortuna en Alcoy lo acompañó el estreno en el Miniestadi con otra derrota por la mínima, esta vez ante el Ejea. Tras 90 minutos intentándolo, Sarsanedas atendió a la prensa para valorar qué ocurre en este filial azulgrana: "El resultado es un tanto engañoso. Puedes jugar bien pero sin ser agresivo e intenso, no sirve de nada", explicaba el capitán.

Es cierto que se encuentran en semanas de adaptación a la nueva categoría y que muchos de los jugadores debutan en el fútbol profesional, pero el tiempo y la categoría aprietan: "Es cierto que nos falta experiencia, pero debemos cogerla rápido", explicaba el canterano para añadir: "Hay que sumar ya porque la categoría es muy dura", confesaba Sarsanedas tras la derrota.

Sin más tiempo para adaptarse

Tras el éxito del Juvenil A en la última temporada, muchos de sus integrantes han dado el salto definitivo para afincarse en el Barça B, donde empiezan a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Pese a su innegable talento, en estos primeros encuentros no han podido explotar y dar un plus a los de la Ciudad Condal: "Todos son muy buenos y saben jugar. Pero Segunda B ya no es juvenil, hay que ir a por todas", explicaba el capitán añadiendo que "se han adaptado bien, pero hay que acertar más".

Tendrán una nueva oportunidad para abrir ya, de una vez por todas, su casillero en la tabla de clasificación. Será en la próxima jornada cuando se encuentren ante el Sabadell, un histórico de la categoría y un reto difícil que asumir, como matizaba Sarsanedas: "Cada partido es una final; no hay partido fácil", sentenciaba el de La Masía.