Alejandro Pozo, novedad en la lista de convocados para el partido contra Osasuna

Diego Martínez ha revelado su lista de jugadores convocados para el tercer partido de la temporada 2018/2019, que los jugadores del equipo granadino jugarán contra el CA Osasuna este domingo 2 de septiembre, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Se espera que pueda haber más aficionados en este estadio después de llegar a 8.000 abonados. La gran noticia de esta lista es la entrada de Alejandro Pozo y la ausencia por lesión del delantero Rodri Ríos.

En efecto, Alejandro Pozo no pudo ser parte del grupo la semana anterior porque no estaba registrado en la Liga por problemas con el tope salarial que sufrió el club Granada CF, pero ahora que ya está inscrito, Pozo ha entrado en la convocatoria y debería jugar sus primeros minutos debajo de la camiseta granadina.

Entre los jugadores que no han sido convocados por el entrenador, una vez más, está Javi Varas. Al portero no pudieron encontrarle un nuevo club durante la ventana de transferencia. No está tampoco Fran Rico por lesión de larga duración ni el jovien portero Aarón Escandell , aún no recuperado totaente de su lesión

En el caso de Javi Varas, no será convocado mucho en la Liga y ciertamente pasará por la ventana de transferencias de invierno pues el club no cuenta con él debido a su alta ficha.

Por lo tanto, los 18 futbolistas convocados por el entrenador del equipo granadino, Diego Martínez, para medirse al CA Osacuna este domingo son los siguientes:

Porteros: Rui Silva y Lejárraga.

Defensas: Álex Martínez, Germán Sánchez, Víctor Díaz, Quini y José Antonio Martínez.

Centrocampistas: Nico Aguirre, Ángel Montoro, Alberto Martín, José Antonio González y Fede San Emeterio.

Delanteros: Álvaro Vadillo, Antonio Puertas, Pozo, Fede Vico, Adrián Ramos y Juancho.

El Granada CF intentará ganar su tercer partido de liga contra Osasuna este domingo, después de empatar contra el Elche y el Lugo en los dos partidos anteriores.