Real Madrid C.F. - CD Leganés: puntuaciones del Leganés, jornada 3 de LaLiga Santander

El conjunto dirigido por Pellegrino no ha arrancado bien la temporada. El Leganés ha conseguido un punto de los 9 posibles, o lo que es lo mismo, no ha conocido la victoria en lo que llevamos de liga (1E 2D). Ha encajado ocho goles en tres partidos y sólo ha materializado cuatro. Es la primera vez que entra en el descenso desde que subió a la máxima categoría del fútbol español, algo impensable para los 'pepineros' al inicio de la temporada.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Pellegrino

4| Lleva tres partidos oficiales desde que comenzó su nueva etapa en Butarque y no ha dado motivos de confianza. Pese a la pérdida de algunos jugadores, este Leganés no se parece al del año pasado. Durante el partido poco que cambiar y no supo digerir lo que le venía. Sin ideas y con poca aportación de los cambios. Tendrá que ajustar algunas cosas.

Cuéllar

5| Pese a encajar 4 goles poco más pudo hacer. Su actuación fue de menos a más. Concedió algún error al inicio del partido pero fue capaz de enmendar sus fallos y mejorar para el resto del partido. Lejos de su nivel tendrá que trabajar para ser titular debido a la competencia del recién llegado, Lunin.

Juanfran

5|Desbordado en bastantes fases del encuentro. También fue de menos a más y dejó detalles de su gran llegada ofensiva. Si alcanza su nivel más alto aportará bastante a este equipo. Puso varios centros con peligro. Buena incorporación.

Bustinza

5|Tras no contar con minutos en los dos primeros partidos de liga reapareció como titular lejos de Butarque. Como el resto de la defensa, no tuvo opciones y sufrió mucho. Muchas ayudas pero lejos del nivel mostrado el año pasado. Líder del equipo, capitán.

Siovas

4|No pudo con Benzema. Superado en casi todos los ataques del Madrid y también muy lejos del nivel que demostró hace un año. Contundente por arriba pero con fallos en otros aspectos del juego.

J. Silva

3|El más castigado de la defensa pepinera. Desbordado continuamente y sin entender el juego de su equipo ni el del rival. Perdido, sin ideas. Las bandas del Madrid fueron un dolor de cabeza para el argentino.

Eraso

5|Mostró el nivel al que está acostumbrado. Hizo su trabajo en lo que pudo y perdió a veces su posición debido a las ayudas para intentar quitar la pelota al rival. Apareció en el ataque pero sin suerte. Fue el primer sustituido.

R. Pérez

6| El gran salvado. La brújula del equipo y el líder en su zona. Poco que hacer ante jugadores de esa talla mundial, intentó controlar el juego de su equipo y llevarlo a cabo pero no tuvo suerte. Provocó muchas faltas y dirigió a sus compañeros.

Gumbau

5| Buen trabajo en la medular junto a Rubén. Recuperó muchos balones pero no supo qué hacer en momentos en los que su equipo necesitaba más. Gran tarea defensiva liberando más a Rubén pero con pocas ideas.

El Zhar

4| Intentó crear peligro por la banda constantemente pero no pudo con Carvajal. Negado en casi todo lo que intentaba y sin crear muchas ocasiones. Otro de los cambios de Pellegrino.

Santos

4| Presión bastante alta y mantuvo gran intensidad hasta que pudo. Recibió una amarilla en la primera mitad e intentó el gol sin fortuna. Perdido en muchas fases del partido y sin peligro. El tercer cambio.

Carrillo

6| El otro salvado. La esperanza del 'Lega', el ariete. Ha demostrado tener potencial en lo que lleva y es la ilusión en el ataque. La gran apuesta del equipo de Pellegrino que además transformó un penalti. Empató pero no pudo hacer más.

Vesga

4| Salió para intentar frenar al rival pero no cambió nada. Superado y perdido, poco más.

En-Nesyri

4| Igual que Vesga, probó fortuna pero nada que hacer ante el rival. Intentó alguna jugada en ataque pero sin apenas peligro. Más tiempo sin balón que con él.

Rolán

S.C.| Salió en el minuto 81 y casi no tocó la pelota. Sin intervenir. La otra apuesta ofensiva de este equipo.