Asensio: "El Madrid también es una gran familia"

El conjunto dirigido por Julen Lopetegui consiguió su tercera victoria consecutiva (4-1) frente al Leganés en lo que llevamos de liga y en ella ha vuelto a participar Marco Asensio, el mallorquín ha comenzado bien la temporada y tiene la confianza del técnico.

Asensio ha sido titular en los tres partidos que el Madrid ha disputado y ha demostrado tener potencial suficiente para contar con más minutos que la pasada campaña. "Estoy contento por los minutos y por cómo están saliendo las cosas", dijo el jugador después del encuentro.

El Leganés consiguió empatar (1-1) antes de la segunda mitad y ralentizó el juego del Madrid hasta la conclusión del primer tiempo. Tras el descanso el Madrid controló la situación y se hizo con el partido. "Hemos corregido algunas cosas y hemos ido a por todas", aseguraba el balear.

El jugador del Madrid sigue con sus buenas actuaciones y le llega el reconocimiento. Ha vuelto a ser llamado por el nuevo seleccionador nacional, Luis Enrique, quién parece tener plena confianza en él. Asensio es consciente: "Estoy contento por contar para el seleccionador y espero que confíe en mí".

Sobre Cristiano y sus declaraciones: "La Juve será una gran familia pero en el Madrid también lo somos. No sé si es más equipo o no sin Cristiano. En el tiempo que he estado aquí hemos sido un equipo dentro y fuera del campo, remando todos a una. Cuando estaba Cristiano éramos un equipo y todos aportábamos nuestro granito de arena".

Asensio se incorporará a la concentración de la selección nacional para disputar los dos partidos previstos. El primer partido será frente a Inglaterra, un debut importante para Luis Enrique aunque más para los jugadores, que tendrán que convencer al nuevo seleccionador para volver en futuras convocatorias. El segundo será ante la selección croata, subcampeona del Mundial de Rusia y ante su compañero, Luka Modric, elegido recientemente como mejor jugador de la UEFA 2018.