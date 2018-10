Tablas en el Carranza

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, comparecía en rueda de prensa tras haber salvado 1 punto en el minuto 93 del partido en el Carranza.

El de Linares valoró como positivo el partido: “La primera parte me ha gustado, pero nos hemos precipitado en opciones buenas de ataque. Al Cádiz no se le puede regalar, porque iban a tener una, y ha sido a través de un penalti. Hemos hecho algo realmente difícil que es empatarle a un equipo como el Cádiz, que sabe jugar con el tiempo y con los últimos minutos, y manejarse en esas facetas del juego".

Tras la pregunta por la faceta defensiva del conjunto azul, el técnico ha recalcado que las labores defensivas comienzan en la delantera del conjunto: "No son solo los defensas, es el bloque y el conjunto para defender. Hemos concedido poco, es evidente que hemos cometido un error grave, pero esto es el fútbol. Hay que seguir mejorando, mirando hacia adelante, y hoy conseguimos un punto en un campo que no es nada fácil".

El técnico azul indicó que el empate era el resultado que más se adaptaba a lo ocurrido en los 90 minutos: “Ninguno de los dos equipos hemos sido superiores al rival. Ambos hemos marcado en jugada aislada.”

Indicó que está satisfecho con la reacción del equipo, que en ningún momento se vino abajo: “Yo me quedo con que nos han metido un gol, hemos seguido apretando e intentando hacer las cosas. Y en el último segundo hemos recibido el premio, que creo que nos merecíamos".

Se mostró contento con el punto obtenido en el Carranza, un campo en el que es difícil puntuar: "Sabe mejor por la forma. Ya estaba viéndome en el autobús con novecientos kilómetros sin rascar nada. Pero el fútbol funciona así. Recuerdo hace dos años un Huesca - Cádiz ganando uno cero, y nos meten gol en el último segundo. A veces va para un lado y otras veces para otro. Con lo que me quedo es con que hemos peleado hasta el último minuto, hemos tenido fe, y hemos logrado que el Cádiz no ganara en un partido en el que lo tenía todo para ganar”.