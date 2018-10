Nueva semana en busca de la primera victoria de la temporada

No ha sido el comienzo de temporada soñado para el FC Barcelona B. En su regreso a la Segunda División B, tras jugar un año en la Segunda División A pero no lograr la permanencia en una mala campaña, el filial capitaneado por García Pimienta tiene como objetivo quedar lo más arriba posible. Pero lo cierto es que después de dos jornadas, el Barça B es el último en la clasificación.

Tras perder ante Alcoyano a domicilio (1-3) y también no conseguir puntuar ante el Ejea en el Mini Estadi (0-1), el conjunto entrenado por el ex-técnico del Juvenil A azulgrana está obligado a empezar a puntuar si no quiere ver como una campaña donde tenían que luchar por el ascenso la terminan disputando por no bajar a la Tercera División.

Es cierto que el FC Barcelona B está repleto de jugadores con mucha calidad, pero tal y como dijo el portero Jokin Ezkieta tras finalizar el partido del pasado sábado, la técnica no lo es todo. Y es que el conjunto de García Pimienta es uno de los más jóvenes de la categoría, teniendo a jugadores como el propio portero, de 22 años de edad, como uno de los más veteranos.

Además, el próximo rival de los azulgranas en liga tampoco está pasando por un buen momento. El CE Sabadell, un histórico del fútbol español y que incluso disputó una final de Copa del Rey y hasta 14 temporadas en la Primera División, tan solo ha logrado sumar un punto de seis posibles pese haber sido uno de los equipos con más y mejores refuerzos de la categoría.

Consiguientemente, el partido que se disputará este domingo en la Nova Creu Alta parece vital para ambos conjuntos. El Sabadell, para salir de la zona peligrosa y poder mirar hacia arriba. Y para el filial azulgrana, porque si gana el encuentro conseguiría sus primeros tres puntos esta temporada.

Y coincidiendo con la dificultad e importancia del encuentro, el técnico del FC Barcelona B, García Pimienta, ha planeado una semana con tan solo un día de fiesta, el jueves, para que sus jugadores lleguen lo más preparados posible al partido del domingo. Y es que, hasta ahora, es el partido más importante tanto para los azulgranas como también para los arlequinados.