LaLiga Fantasy elige a tres celestes para su once ideal

La nueva era celeste de 'El Turco' Mohamed gusta cada día más en las gradas de Balaídos y parece que ahora también en La Liga. El gran partido de los celestes ante el Atlético de Madrid no solo recompensó a la plantilla con tres puntos que los dejan como terceros por detrás de Barcelona y Real Madrid. Gustavo Cabral, Néstor Araújo y el goleador Maxi Gómez han sido elegidos como parte del once ideal de esta tercera jornada en LaLiga Fantasy.

LaLiga Fantasy se tiñe de celeste

El juego oficial de LaLiga elige cada semana a los mejores futbolistas de Primera División según su rendimiento. El encuentro en Balaídos ante el Atlético de Madrid no dejó a nadie indiferente y es por eso que tres de los celestes que fueron titulares en ese partido se han colado esta semana entre los mejores de la jornada.

No es la primera vez que los gallegos obtienen representación en el once ideal. En las últimas temporadas LaLiga Fantasy ya había seleccionado a algún jugador celeste entre los mejores futbolistas de la semana. Sin embargo, nunca antes el Celta había conseguido la selección de tres de sus jugadores.

Cabral y Araújo consiguen 13 puntos, mientras que Maxi Gómez logra los 14

Los centrales Cabral y Araújo consiguen esta semana 13 puntos, mientras que el goleador Maxi Gómez se hace con los 14. Tan solo un equipo logra superar al Celta en representantes y es el Barça de Ernesto Valverde.

Los culés monopolizan esta semana LaLiga Fantasy con cinco de sus jugadores en el once ideal: Jordi Alba, Dembelé, Coutinho, Messi y Luis Suárez. El abultado resultado de los blaugranas ante el Huesca (8-2) los sitúa como favoritos en LaLiga Fantasy, además de ser líderes de Primera División.

La alineación ideal la completan David Soria (Getafe), Calero (Valladolid)y Borja García (Girona). Se cae de la lista Pione Sisto, que fue el MVP de la segunda jornada.

Who Scored

Pero las hazañas celestes no terminan ahí. Araújo y Cabral también han sido incluidos en el once ideal de Who Scored, compartiendo de nuevo cartel con los jugadores blaugranas. En este caso los de Ernesto Valverde añaden a su lista a Rakitic, siendo así seis los elegidos en la alineación de Who Scored.

El once ideal lo completan Carvajal y Benzema (Real Madrid) y el arquero del Getafe David Soria. La pasada semana el Celta ya contó con dos de sus jugadores entre los mejores según Who Scored: Maxi y Sisto. Los celestes lucharán a la vuelta del parón por seguir entre los mejores de esta Primera División.