Messi: "En el Barcelona lo tengo todo"

Leo Messi ha empezado una nueva etapa en el Barcelona y es que, tras el 'adiós' de Iniesta del club azulgrana, el argentino es el nuevo capitán del equipo. Un brazalete que conlleva mucha responsabilidad y del que está orgulloso de vestir: "Para mí es un orgullo, de verdad, ser capitán de este equipo y de este club, por todo lo que significa", confesaba el jugador en Catalunya Radio.

Una entrevista personal y sincera, dirigida por Sònia Gelmà, donde el rosarino mostró su versión más natural y desenfadada. Preguntado por las comparaciones con sus antiguos capitanes (Puyol, Xavi o Iniesta), el futbolista dice no alejarse mucho de su manera de levantar y liderar el equipo: "Me siento bastante identificado con los antiguos compañeros que fueron capitanes", decía para añadir después: "Xavi, Iniesta y Puyol también crecieron en esta casa y vivimos y sentimos este club de la misma manera", confesaba el '10'.

Caracterizado por su timidez y su carácter introvertido, Messi dejó atrás el miedo a imponer sus ideas y tener el valor de levantar el equipo, asegurando que seguirá siendo el mismo con la experiencia de haber estado en la capitanía desde una segunda línea: "Aunque sea capitán, mi manera de actuar dentro y fuera del terreno de juego no va a cambiar", sentenciaba el delantero.

La Champions, reto estrella de la temporada

El Barcelona arrancó la nueva temporada levantando la Supercopa de España ante el Sevilla, un título que se escapó en la anterior edición con una participación criticable ante el Real Madrid. Tras volver de Tánger, el equipo era presentado de manera oficial en el Camp Nou durante la celebración del Trofeo Joan Gamper, donde el capitán debía pronunciar su primer discurso.

"La Champions ya nos toca ganarla"

No pasó desapercibido y, pese a su timidez ante los focos, el argentino aseguró que pelearán por todos los títulos en juego y que la Champions volverá a manos de los culés. Asegura que no tenía preparadas las palabras a decir, pero que el sentimiento estaba claro en el vestuario: "El discurso no estaba preparado. Fue lo que me salió en ese momento y lo que sentíamos todos en el Barcelona", explicaba en la radio el argentino.

Es cierto que, desde que con Luis Enrique la consiguieron en 2015, la 'orejuda' se le ha resistido a los azulgranas, cayendo en cuartos de final y sin opciones a nada. Messi confiaba en poder hacerlo bien en esta nueva temporada: "La Champions ya nos toca porque venimos de tres años consecutivos quedando fuera en cuartos de final y la última, con la Roma, fue la peor de todas", explicaba recordando la dolorosa eliminación cuando partían con un 4-1 favorable del Camp Nou.

Además, aseguró que durante la última década, desde que Guardiola llegase al banquillo azulgrana, han dejado pasar la oportunidad de reinar en Europa en más de una ocasión, cuando partían como favoritos: "Se nos escaparon Champions que podríamos haber tenido, sobretodo con las semifinales perdidas ante Inter o Chelsea", decía el capitán para matizar después: "Cada vez está todo más igualado en el fútbol y hay clubes con muchísimo dinero que apuestan fuerte", explicaba.

Los nuevos fichajes refuerzan de maravilla al equipo

Tras la marcha de Iniesta del vestuario culé y las salidas, entre otros, de Paulinho, André Gomes o Digne, el club debía reforzar sus líneas para hacer un equipo competitivo y resistente en todas las competiciones. La directiva ha apostado por Lenglet, Arthur, Arturo Vidal y Malcom, además de 'rescatar' a Munir y Sergi Samper.

Preguntado por la llegada de los nuevos jugadores, Messi valora positivamente lo que aportarán al fútbol en Can Barça y destaca en Arthur cualidades que no esperaba: "Todos los fichajes que han llegado son muy buenos, pero Arthur me sorprendió, la verdad. No lo conocía mucho y, salvando las distancias, tiene un estilo muy parecido a Xavi", se sinceraba el rosarino.

Aunque Xavi dejó un legado difícil de olvidar e igualar en el terreno de juego, el nuevo '8' de Valverde apuesta por un juego combinativo y de asociación entre líneas: "Arthur es muy confiable y seguro con el balón, no la pierde, le gustan los pases cortos. Me sorprendió, tiene un estilo como de haber crecido aquí", elogiaba Messi.

Otro nombre propio durante la pretemporada fue el de Riqui Puig, el canterano del filial, que saltó a la luz por un talento aún por explotar. Pese a su juventud, Leo Messi no perdió oportunidad de destacar su presencia y animarlo a trabajar para conseguir ser pieza fundamental en el primer equipo: "Ya conocía a Riqui, había venido a entrenar algunos días", decía para añadir: "Es bueno que el club vuelva a confiar en la cantera y saque jugadores como él, que se habían perdido estos últimos años", sentenciaba el argentino.

"El Madrid sin Cristiano es menos bueno"

Uno de los movimientos más sonantes de este verano ha sido la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid para vestirse con la camiseta de la Juventus. Preguntado por cómo afectará esto al club blanco, que tampoco se ha reforzado en exceso, Messi asegura que sin el portugués, los de la capital perderán calidad: "Aunque el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tenga plantilla de sobras, el hecho de que Cristiano ya no esté los hace menos buenos", confesaba el '10'.

"Soy muy competitivo en todo, me gusta ganar"

Tampoco negó que su afán goleador ha ido disminuyendo con el paso de los años y que ahora, con más estabilidad y madurez, no pone la vida en ello: "Vivo menos obsesionado con el gol, soy menos egoísta en ese sentido. Ahora prefiero dar la asistencia y que termine dentro a realizarlo yo, aunque tampoco esté mal" decía Messi para apuntar después que: "Soy muy competitivo en todo, me gusta ganar".

Algo muy doloroso para los culés y los amantes del fútbol será el momento en que Messi decida retirarse de los terrenos de juego. Pese a la incertidumbre, el delantero asegura que no piensa en ello ni en qué hará cuando cuelgue las botas: "No sé qué haré cuando el fútbol se acabe. Pienso en ahora y en los años que pueda jugar y cuando llegue el momento ya encontraré algo que me llene", manifestaba ante los micrófonos.

Por último, quiso afirmar que no piensa en una vida lejos de Barcelona y es que el club azulgrana le da todo lo que un jugador puede pedir en todos los aspectos: "Yo lo tengo todo aquí. Estoy en el mejor equipo del mundo, la ciudad es perfecta, mi família es feliz y no tengo ninguna necesidad de irme a otro equipo", concluía Leo Messi.