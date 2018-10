Decepción en tierras andaluzas

Osasuna y Granada se volvieron a ver las caras otro año más. Ambos tienen dos mismos objetivos, uno a corto plazo, el ganar por primera vez esta temporada, el otro, a largo plazo, el sueño de volver a la élite del futbol nacional. Por desgracia para los rojillos, hoy vestidos de naranja, el Granada ha logrado una victoria merecida al dominar completamente el partido de principio a fin.

El Granada recibía a Osasuna tras haber empatado en las dos primeras jornadas de liga, unos resultados bastante comunes en el ex-técnico rojillo Diego Martínez que llegó a empatar más de 10 encuentros con Osasuna la pasada campaña. A su vez, Osasuna, llegaba con un punto menos que el equipo local al haber perdido el primer encuentro y empatar en el segundo. Diego Martínez se enfrentaba a su sustituto en el banquillo y le ganó en el planteamiento totalmente al técnico vasco.

Primera parte caótica

El once de Jagoba tenía tres novedades respecto al anterior encuentro, la menos entendida por la afición rojilla el cambio de Rubén Martínez por Juan Pérez, el portero nacido en Huesca ha sido uno de los mejores jugadores de Osasuna en las dos primeras jornadas efectuando paradas de gran mérito, pero quizás, el técnico rojillo eligió a Rubén por su mejor golpeo de balón y su mejor juego aéreo. Xisco le ganó la titularidad finalmente a David Rodríguez tras dos partidos sin estar acertado y apenas entrando en juego. La otra novedad del once ha sido más por obligación que por decisión técnica al no poder contar con el canterano nacido en Ibero por sanción y ha dado paso al mediocentro defensivo Imanol García moviendo al capitán Oier al puesto de central.

El partido pronto se puso cuesta arriba para los rojillos, el conjunto nazarí se adelantó en el marcador tras un fallo en defensa al no despejar el balón con contundencia y a su vez dejando entrar a los jugadores del conjunto andaluz hasta el área sin marca. La defensa no es la única que tiene la culpa en el gol, el portero gallego pudo hacer más en el tiro de Adrián Ramos al pasarle a escasos centímetros de su propia bota. A lo largo de la primera parte, se vio un Granada dominador y a un Osasuna muy inseguro atrás. El Granada mantuvo la gran parte de la posesión y la mayoría de las ocasiones fueron a su favor. Los instantes en los que el equipo rojillo gozaba de la posesión efectuaban malos pases o había falta de entendimiento entre ellos. La única ocasión de la que pudo gozar el equipo visitante, fue una falta botada por Roberto Torres que se marchó muy desviado.

Mejor segunda parte, pero sin llegar al aprobado.

Los de Jagoba Arrasate salieron con una marcha más que en la primera mitad, pero ese ímpetu con el que salieron se fulminó con un penalti muy evitable por Imanol García al llegar tarde al balón. El partido se fue durmiendo poco a poco, no hubo un dominador claro y tampoco hubo más ocasiones en ninguna de las dos porterías.

Al equipo le faltó esa intensidad que le caracteriza durante su historia, al equipo le faltó la verticalidad y la presión que Jagoba prometió, tal y como ha dicho el técnico “el equipo ha estado muy por debajo de su nivel” y deben trabajar para llegar a su máximo nivel ya que tienen un déficit de puntos muy importante al conseguir tan solo un punto de nueve posibles y tienen que solucionarlo pronto. El equipo deberá rehacerse frente al Almería en casa, otro equipo que solo ha puntuado un punto, y brindar a su afición con una victoria.