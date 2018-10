Granada CF – CA Osasuna: puntuaciones de Osasuna, jornada 3 de La Liga 1|2|3.

Osasuna sigue sin ganar en lo que va de curso, ya van tres jornadas en las cuales ha perdido dos encuentros y ha empatado uno. Osasuna viajó a Granada con la esperanza de volverse a casa con tres puntos más en su casillero, pero no fue así. Los rojillos efectuaron un mal partido, no jugaron con intensidad, no hubo un buen planteamiento táctico, hubo muchas imperfecciones a la hora de ejecutar pases clave y muy poca contundencia por parte de la defensa, la cual prácticamente “regaló” los dos goles encajados al conjunto nazarí.

El partido pronto empezó mal para los rojillos por culpa de errores que fueron clave para el transcurso del encuentro, poca contundencia al defender el ataque y una mala estirada del cancerbero gallego. En la segunda parte un fallo de Imanol García sentenciaba prácticamente el encuentro para los andaluces.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Jagoba Arrasate

3| El juego del equipo sorprendió y para mal. No hubo profundidad y los errores defensivos que el equipo arrastra desde la jornada 1, no los ha sabido corregir. Diego Martínez le comió la tostada tácticamente, su equipo estuvo a un mejor nivel siendo fuertes defensivamente y contundentes ofensivamente, aun así, no fue un buen Granada.

Nacho Vidal

3| Decepcionante. El lateral que tanta ilusión despertó en la afición rojilla, no está demostrando su capacidad ni calidad, mejoró en la segunda parte con el cambio de sistema actuando como carrilero.

Carlos Clerc

3| Inexistente. Al igual que su compañero, no mostró su calidad ni su capacidad y mejoró cuando Jagoba cambió de sistema a uno con dos carrileros.

Oier

3| Dudoso. Oier no está en su mejor nivel, el de Estella fue uno de los que cometió el error en el primer gol al no despejar correctamente el balón.

Unai García

4| Inseguro. No mostró una de sus mejores caras, pero fue de lo mejor de Osasuna durante este partido, aun así, no llega al aprobado.

Imanol García

3| Ausente. Estuvo ausente a lo largo del encuentro y provocó un penalti evitable que sentenció el encuentro. Deberá mejorar para poder ganarse la titularidad y no volver al banquillo.

Iñigo Pérez

4| Intermitente. Apareció en algunos tramos del encuentro sin ninguna trascendencia para el conjunto rojillo.

Roberto Torres

2| Irreconocible. Roberto falló lo más fácil, no controló bien balones a priori fáciles de controlar, malas decisiones a la hora de pasar ni acarreó ningún peligro a la defensa granadina. Su especialidad, las faltas, no disparó a puerta mandando el balón muy desviado de la portería.

Rubén García

4| Desadaptado. Al último fichaje todavía le falta por adaptarse al club, no jugó bien ni creó peligro a la defensa local.

Xisco

3| Desaparecido. A penas le llegaron balones para poder marcar o poder asistir a sus compañeros, no se mostró muy participativo en las combinaciones con sus compañeros.

Juan Villar

5| Salvable. El único que causó peligro de los rojillos. Tuvo un par de ocasiones que no supo materializar.

Brandon Thomas

3| Entró por Roberto Torres, pero no llegó a hacer más que el de Arre.

Lillo

SC| Jugó poco tiempo se notó mejoría en defensa cuando el entró por Imanol García.

David Rodríguez

SC| Salió en lugar de Xisco y apenas se notó su presencia en el área contraria.

Media

3,23 (mal)| El equipo en conjunto no estuvo bien y deberá mejorar para llevarse la primera victoria.