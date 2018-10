Lass, Advíncula y Dimitrievski ya están con sus selecciones

El Rayo Vallecano, tras ser aplazado su encuentro frente al Athletic de Bilbao, se ha visto obligado a concentrarse durante unos días para no perder ritmo de trabajo. El destino elegido ha sido Los Ángeles de San Rafael, en una expedición en la que Míchel ha incluido a varios canteranos. Este cambio de planes no ha tenido que ser acatado por toda la plantilla, pues en una semana que no habrá liga por parón de selecciones, Lass y Advíncula han sido convocados por Guinea y Perú respectivamente. Incluso una de las últimas incorporaciones, Dimitrievski, también se encuentra concentrado con su selección, Macedonia.

El Rayo Vallecano cuenta con tres jugadores seleccionados en sus filas

El guineano, que a priori parecía no contar para Míchel y que tenía en contra la cantidad de efectivos de los que dispone el Rayo en las demarcaciones que puede actuar, finalmente se ha quedado un año más en la plantilla franjirroja. El que en el pasado mercado invernal fuera cedido al Almería, jugará en Conakry el próximo nueve de septiembre contra la República Centroafricana en un partido clasificatorio para la Copa de África, que se disputará en Camerún en 2019.

Advíncula, el que hasta ahora parece la opción preferida por el técnico en su posición al margen de la lesión de Tito, ha llegado a la concentración con molestias. En caso de poder jugar, el lateral derecho procedente del Tigres, se enfrentaría el día seis de septiembre a Holanda en Amsterdam, mientras que el segundo compromiso lo tendrá el día nueve ante Alemania en Berlín.

Lass Bangoura lanzando un balón | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Por su parte, el arquero macedonio Dimitrievski, que llegó en el último día de mercado al Rayo Vallecano cedido por el Nàstic de Tarragona hasta final de temporada, jugará el próximo seis de septiembre ante Gibraltar y el nueve de septiembre ante Armenia en Skopje. Serán dos partidos en los que podrá reivindicarse como una dura competencia para Alberto.