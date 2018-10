Real Zaragoza - Las Palmas: puntuaciones Real Zaragoza, jornada 3

Este punto, sabe a derrota, ya que el Zaragoza lo intentó, pero en la segunda parte el Zaragoza perdió intensidad y Las Palmas se le adueñó del partido. Aún así ha demostrado ser un claro candidato al ascenso a primera división. Tiene las opciones claras pero hay que finalizarlas, falta más precisión. La primera parte fue del Real Zaragoza con claras ocasiones de Marc Gual y de Álvaro Vázquez, hasta el gol de Álvaro Vázquez donde aprovechó que Pombo le dió al palo para meter su primer gol con el Zaragoza.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Imanol Idiakez (6)

Los cambios no estuvieron acertados ya que pasó de tener tres delanteros a uno. Tenía que haber reforzado el centro campo, ya que Las Palmas se adueñó de ese territorio en la segunda parte. Desde los cambios, el Zaragoza se echo atrás y no se notó mejoría.

Jorge Pombo (8'5)

Pombo firmó un gran encuentro, donde hizo un recorte de primera y tiró dandole al palo y Álvaro Vázquez empujó el balón hasta el fondo de la red.

Cristian Álvarez (9)

Como siempre buenas paradas, con alguna que otra mano salvadora. Hizo paradas salvadoras pero en el gol de ellos no pudo hacer nada.

Marc Gual (7)

Tuvo alguna que otra ocasión clara ante el portero pero las desaprovechó. No estuvo acertado de cara a gol pero le echo ganas.

Álvaro Vázquez (8)

Anotó su primer gol con la camiseta blanquilla, donde empujó un rechace de Pombo, recuperó balones y fijó a la defensa, pero le faltó estar más activo.

Carlos Nieto (9)

Gran partido del canterano donde demostró que la cantera es muy importante, donde recuperó balones, subió las bandas e impedió a las delanteros de las Palmas llegar a portería.

Alberto Benito (9)

Muy buen partido de Benito donde demostró porque está aquí, subió y defendió expectacularmente.

Diogo Verdasca (7'5)

No hay que recriminarle nada ya que no juega en su posición. Pero en la posición que juega ahora no lo hace muy bien, aunque tiene una alta probabilidad de pases.

Grippo (7)

Estuvo correcto pero cuando había balones altos no podía con los centrales de Las Palmas y tiene que mejorar los remates de cabeza.

Alex Muñoz (8'5)

Una pieza fundamental de la defensa maña donde ha demostrado que vale para estar en el once de Imanol Idiakez.

Javi Ros (7'5)

Le faltó mas intensidad y precisión, este no fue un gran partido para Javi Ros, pero aún dejo detalles de su talento.

James Igbekeme (9)

Buen partido de uno de los mejores jugadores del Zaragoza actualmente. Trabajo, recuperó y ayudó al equipo en todos los aspectos. Cuándo este recuperado Eguaras, harán una dupla envidiable.

Los cambios fueron:

Verdasca - Zapater _ Tenía que haberlo echo antes.

Álvaro - Buff _ No se noto.

Gual - Soro _ No le llegaron casi balones.