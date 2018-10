Iriondo, Galán y Nico analizan los tres primeros puntos de la temporada del Rayo

El dos de septiembre llegaban los primeros tres puntos de la historia para los majariegos en Segunda División, y han sido ante el Nàstic de Tarragona ganando el partido por 0-1 con gol de Nico. Fue un resultado cómo tenía que ser, porque se vio a un gran Rayo con muchas ganas de conseguir la primera victoria de la Liga. Se ha podido ver cómo los de Iriondo en la primera parte tuvieron cinco oportunidades muy claras de poder adelantarse al marcador, pero la suerte no estaba con ellos.

En la segunda parte, se vio al mismo Rayo, pero un poco calmado y controlando el balón. Poco a poco iban creando ocasiones a la portería del rival hasta que desde la banda izquierda un centro raso de Aitor estaba ahí en el área del rival Nico para rematar y hacer el único gol de la mañana.

Después de jugar el tercer partido, dos jugadores ,Nico, el goleador de la mañana, y Galán, analizaron el partido junto al míster Iriondo.

Empezó analizando el encuentro el míster diciendo que el equipo ha jugado bien y han dominado llegando muchas veces. También hay que decir que estaban nerviosos porque no entraba de ninguna manera el balón, no era normal tener tantas ocasiones.

Siguió hablando sobre el equipo en general: “Tenemos un equipo nuevo, donde son 18 fichajes que tratan de hacer un determinado tipo de juego, y es normal que siempre hay que ajustar cosas. Aunque en estos partidos de atrás tratáramos el balón y siempre nos faltaba alguna cosa, pero hoy sí hemos llegado”, ha dicho el míster.

Comentó más cosas sobre el partido diciendo que la defensa estuvo bien dónde el equipo ha presionado, pero ha habido algunas dificultades en los balones largos que le llegaban a Manu Barreiro, que siempre son un problema.

Iriondo: “Mi equipo ha estado bien tanto en defensa como en ataque.”

Además, añadió: “Eso es un poco consecuencia de que no hemos ganado ningún partido hasta ahora, entonces la gente se pone nerviosa y en determinados minutos, al final hemos perdido nuestra identidad.“

Después habló Galán, el lateral derecho, que empezó diciendo: “Creo que en los otros dos partidos hemos tenido buenos momentos de juego, pero no nos acompañado los resultados. Hoy ha sido un partido bastante completo en que hemos dominado, y al final con el gol hemos conseguido la victoria que tanto esperamos.”

Siguió hablando de cómo ve al equipo diciendo que están en un proceso de mejorar, que en los partidos anteriores les faltaba continuidad en el juego, ya que habían cometido algún error más de salida de balón o teniendo el balón, pero con una sonrisa de oreja a oreja, Ernesto añadió: “Creo que el partido ha sido bastante completo, y encima hemos marcado el gol al final, que nos da los tres puntos y confianza en lo que estamos haciendo.”

Y para terminar de hablar, dijo que desde el principio han planteado la temporada como una etapa de crecimiento e ir partido a partido, y sobre todo a ver si la semana que viene lo rectifican en casa.

Galán despejando el balón. Fotografía: La Liga

El último en hablar fue el goleador de la mañana, Nico, que empezó diciendo que está muy contento por todo el trabajo de los compañeros que han estado haciendo toda la semana y preparando el partido.

Nico: “Gracias a Dios se me dio a mí y a todo el equipo.”

Siguió diciendo que la victoria le ha venido muy bien a todo el equipo, ya que en los otros dos partidos hicieron un buen partido, pero no pudieron sacar buen resultado, y esto viene bien para el grupo, ya que irán con otra cabeza para el siguiente encuentro.

Y para terminar Nico dijo: “La confianza es lo principal cuando un equipo gana.” Habló un poco sobre él, comentando: “Con los minutos que me da el entrenador siempre lo aprovecho y hoy estoy muy contento por el gol. En el Zaragoza me tocó jugar tres minutos e intenté aprovechar al máximo, después en el Wanda no jugué, y hoy Antonio me ha dado la confianza de vuelta y siempre en los minutos que me da el entrenador intento dar todo de mí, y por suerte hoy se me dio por el gol, muy contento.”