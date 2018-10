Aitor García, MVP del Rayo en el Nàstic-Rayo Majadahonda

Aitor García es el digno ganador del MVP (Most Valuable Player) o jugador más valorado del Rayo Majadahonda en el Nàstic de Tarragona-Rayo Majadahonda por segunda vez consecutiva y bien merecido por méritos.

Este jugador de 24 años, procedente de Gibraleón (Huelva) lleva el dorsal número 20 por algo porque decir que es un 10 es quedarse cortísimo, se merece un 20 de puntuación y así ha sido demostrado de nuevo sin dudas.

Este onubense ha demostrado que es bueno tanto en defensa como en ataque. Este huelveño lleva dos partidos seguidos como titular y es merecidísimo. Este olvisino nacido en un 25 de marzo 1994 parece que tiene la experiencia de un jugador profesional de 35 años, por lo menos, así parece.

No sólo ese poderío y aguante físico, sino ese agarre al balón, que nunca lo pierde y si se lo roban, pega una zancada apoteósica y lo recupera casi siempre, y limpiamente. El jugador, cedido por el Cádiz, está demostrando una y otra vez que es singular y que tiene calidad en sus botas, y mucha.

La jugada del gol partió de sus pies y tuvo tantas oportunidades de gol que son incontables e innumerables. Los majariegos que nos desplazamos a Tarragona y pudimos verlo desde primera fila (con suerte) nos deleitamos ampliamente con él, y no sentimos ni el calor, ni la humedad ni el sueño tras ir en coche más de 4,5 horas; pero bien merecidas para ver a este mago del balón, da igual lo que haya que pagar, porque es una hecatombe.

Varios medios lo catalogan como el mejor jugador de los dos equipos y con diversas razones. Una de las mejores cosas del es que su tiros a puerta son muy acertados. Si no llega a ser por el cancerbero Bernabé, podría haber hecho un doblete, o triplete, a pesar de su delgadez tiene un tiro muy potente que sorprende a todos los jugadores que le rodean.

Varias veces este andaluz dejó boquiabiertos a la afición rival, a más de 4500 personas, y enfureció a la vez a la afición local con sus jugadas magistrales y con esos pases y toques dignos de estudio. Le rodeaban varios jugadores rivales.

Jugadas ensayadas y golpes de manual, no hizo nada mal. A pesar de ser de los últimos jugadores en incorporarse a las órdenes de Iriondo, parece que hubiera estado toda su vida en el Rayo Majadahonda, porque entiende que la colaboración en el equipo es clave para que las victorias lleguen pronto. El juego está girando entorno a él.

Hace incluso de capitán animando a sus compañeros, aconsejándolos, nunca desfallece, sabe lo que se hace y le queda tiempo para deleitarnos con algunos detalles futbolísticos que ya les gustaría hacer a algunas estrellas.

Lo único que le queda por hacer en el Rayo es marcar. El gol se le escapa, pero por poco. Es muy de dar asistencias, no es individualista, es increíble la cantidad de goles que ha podido evitar al Rayo, es un portento de la Liga 123, tiene una eficacia en los pases muy alta, controla el balón como nadie.

Este jugador va a más, tanto en cada partido como en los últimos minutos. En un momento está al lado del portero evitando que le marquen gol, como en medio del campo incordiando al rival para que no centre (como un lateral) como en ataque, da igual que falle, no se rinde, es tenaz a más no poder.

Viene con las pilas cargadas tanto en casa como fuera. La delantera del rayo es joven y él lleva los mandos (Nico tiene 19, Ruibal 21, Toni 21 y Jeisson 23 años) y parece que sus compañeros entienden su misión. Un orgullo.

Da igual qué 11 venga, sabe amoldarse a la situación, entiende que el rayo no debe ponerse nervioso y no fallar en los primeros y últimos minutos y que los córneres son la debilidad del equipo majariego. Va surtiendo el efecto.

Le deseamos toda la suerte del mundo y que poco a poco el rayo vaya subiendo en la clasificación. Ahora va 15 pero a tan sólo (de momento) 2 puntos del play off. Porque lo van a conseguir. Y ascenderán. Es magnífico.