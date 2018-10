Garagarza, satisfecho con la nueva plantilla formada

La SD Eibar de la temporada que ya ha comenzado tiene un color diferente al de la campaña pasada. Tras la marcha de jugadores como Dani García y Ander Capa al Athletic Club e Inui al Real Betis, el cuadro dirigido por Jose Luis Mendilibar ha perdido jugadores de peso; a pesar de todo, el director deportivo del club armero está satisfecho con la nueva plantilla. Con la llegada de Sergio Álvarez para la medular, Marc Cardona, que debutó con gol ante la Real Sociedad, y Pedro Bigas para la defensa parecía que el nuevo Eibar cogía forma. En los últimos instantes del mercado de fichajes, los guipuzcoanos incorporaron a sus filas a Marc Cucurella, que llega cedido desde el FC Barcelona B, y al argentino Pablo De Blasis, que llega procedente del Mainz 05. También vuelven de cesión Pablo Hervías, Clavera y Pere Milla.

Respecto al resto de salidas cabe destacar las de Nano, Alejo, Bebé, Gálvez y Yoel, que se ha marchado cedido al Real Valladolid, sin opción de compra y sin la famosa cláusula del miedo, tras ampliar su vínculo con la entidad armera.

En cuanto al objetivo principal, Fran Garagarza ha señalado que “Nuestro objetivo no puede ser otro que la permanencia en Primera. El triunfo contra la Real nos dará confianza en un año que será muy exigente”.

El máximo mandatario de la dirección deportiva ha abordado varios temas, en el que se encuentra el caso de Yoel, entre otros. El guardameta pidió salir al club y visto que se contaba con tres porteros, se entendió que era lo mejor para todos, pero en calidad de cedido sin opción de compra.

En relación con la salida de Iván Alejo al Getafe ha añadido que “Alejo nos pidió salir en varias ocasiones y entendimos que era buena opción, por lo que nos había costado, lo que nos ofrecían y por las alternativas que teníamos”.

Muchos podrían pensar que los últimos dos fichajes in extremis habrían llegado por el mal inicio liguero, con dos derrotas en los dos primeros partidos o por la lesión de Pedro León, pero ninguno de los dos casos es cierto. Respecto a Cucurella y De Blasis, el director deportivo ha afirmado: “Sus fichajes no guardan ninguna relación ni con el comienzo de la temporada, ni con la baja de Pedro León. Los tres últimos días de mercado han sido exigentes y duros, se ha trabajado hasta últimas horas. Se dio el interés del Rayo por Bebé y Gálvez, con dos situaciones distintas. La salida de Gálvez nos encajaba, su salida dejaba la defensa con siete jugadores y no ocho, era una cantidad impar que, en un caso de urgencia disponíamos de dos hombres como Arbilla y Bigas para jugar en el lateral izquierdo. Consulté con Mendilibar para cifrar una cantidad par, para disponer de dos por puesto, y la respuesta fue que sí, que adelante. Le hablé del lateral izquierdo Cucurella, que teníamos posibilidades, y nos fuimos a por él”.

La exigencia del tope salarial (unos 35M€) ha sido determinante a la hora de decidir que hacer. “Hemos cuadrado lo que nos dice la Liga, hilando las bajas y las altas. No ha sido tarea fácil, los salarios marcan. Con el mercado nacional nos sentimos más cómodos que con el extranjero. Lo que en un principio y a mitad de pretemporada nos parecía una alarma se ha atemperado en la recta final del mercado y estamos satisfechos, nos hemos ajustado a lo que nos piden con jugadores que nos resultan factibles para nuestra idea”, ha dicho Garagarza.

Por último, Fran ha hablado que siguen el mercado japonés, y que la marcha de Inui no quita que no sigan a más jugadores nacidos en Japón, sobre todo a los que militan en Europa.